El fundador de BYD dice que Europa y EE.UU. tienen "miedo" de los vehículos eléctricos chinos

El fundador del fabricante chino de vehículos BYD, Wang Chuanfu, ha criticado la posición proteccionista de los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Europea frente a la importación de vehículos eléctricos chinos diciendo que tienen "miedo" de la industria automotriz del gigante asiático. "Hay muchos ejemplos de políticos que están preocupados en otros países por los vehículos eléctricos de China", ha comentado Wang durante una conferencia sobre el sector celebrada este viernes en Chongqing, en el suroeste de China. El directivo considera que la reacción de los países occidentales es el testimonio de la fortaleza de la industria automovilística de China. "Si no sois lo suficientemente fuertes, no os tendrán miedo", ha comentado. Los aranceles que la Unión Europea tiene previsto aprobar --tras las elecciones-- a la importación de vehículos eléctricos procedentes de China podrían costarle a Pekín casi 4.000 millones de dólares (más de 3.600 millones de euros) en intercambios comerciales con el bloque comunitario. En consecuencia, el número de vehículos eléctricos chinos importados a la UE se reduciría en una cuarta parte --unos 125.000 coches-- si Bruselas impusiera un arancel del 20%, de acuerdo con los datos ofrecidos en el último análisis sobre la economía mundial del Instituto Kiel. De momento, China no ha anunciado oficialmente ninguna represalia, aunque Pekín ha señalado que está dispuesta a imponer aranceles de hasta el 25% a los automóviles importados con motores de gran cilindrada, lo que afectaría sobre todo, a Mercedes-Benz y BMW. LA PRESIÓN DE CHINA EN OCCIDENTE Los vehículos eléctricos fabricados por marcas chinas como MG y BYD representaron poco menos del 9% de los vehículos de batería vendidos en Europa en 2023, según Dataforce. Aunque se espera que esta cifra aumente a aproximadamente una quinta parte de la cuota de mercado del viejo continente para 2027, según las estimaciones de Transport & Environment. BYD vendió el año pasado más de 3 millones de vehículos eléctricos e híbridos colándose entre las diez marcas más vendidas del mundo, según sus últimas cifras reveladas por el grupo, centrado ahora en reducir el coste de fabricación de sus vehículos e híbridos enchufables para acelerar la competencia con los actores tradicionales del sector. "Esta es una tendencia dominante e imparable", ha dicho sobre el asunto el fundador este viernes.

