Starmer ratifica su confianza en el ministro principal de Gales a pesar de perder una moción de censura

El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, ha ratificado su confianza en el ministro principal de Gales, el también laborista Vaughan Gething, a pesar de haber perdido una moción de censura presentada por los conservadores en protesta por el polémico origen de parte de la financiación de la campaña de Gething para las elecciones primarias de hace apenas tres meses. Así lo ha manifestado Stephen Kinnock, un candidato laborista a las elecciones parlamentarias del próximo mes, quien ha asegurado que Starmer tiene "absoluta" confianza en Gething. Además, Kinnock ha resaltado que el ministro principal escocés "no ha hecho nada malo" y "debe continuar" al frente del Gobierno, según recoge la BBC. A pesar de perder la moción de censura discutida el miércoles en el Parlamento galés (Senedd), el ministro principal no está obligado a abandonar el cargo y, de hecho, tras la votación ya aseguró que no dejaría el puesto. "Seguiré cumpliendo mi deber", aseguró un Gething que afirmó sentirse "orgulloso" de poder "servir y liderar" el país. La votación se saldó con 29 votos a favor y 27 en contra en una sesión parlamentaria marcada por la ausencia por enfermedad de dos diputados laboristas. Medios de comunicación han recordado que esa dupla de diputados no guarda buena relación con Gething, con lo que se ha especulado que su ausencia pudiera de algún modo estar premeditada, algo que desde el laborismo rechazan rotundamente. El Partido Conservador de Gales presentó a finales de mayo una moción de censura contra el ministro principal Gething después de darse a conocer la donación de unas 200.000 libras (algo más de 235.000 euros) a su campaña para las primarias laboristas por parte de un polémico empresario condenado por varios delitos contra el medio ambiente. Tras conocerse el resultado de la votación, los partidos de oposición en el Parlamento galés --el citado Partido Conservador, los liberal demócratas y los independentistas de Plaid Cymru-- exigieron la dimisión de Gething. Incluso el secretario de Estado para Gales, el conservador David Davies, aseguró que la situación era ya "insostenible" para el ministro principal. Esta votación se celebró en un contexto fuertemente marcado por la campaña electoral para los comicios parlamentarios del próximo 4 de julio, en los que los laboristas parten con una ventaja de casi 20 puntos porcentuales sobre los conservadores, según las encuestas. Gething y los laboristas acusaron a la oposición de presentar este recurso en clave electoral.

Compartir nota: Guardar Nuevo