Supervivientes del Holocausto llaman a electores debutantes a votar contra la ultraderecha

Berlín, 4 jun (EFE).- Ocho supervivientes del Holocausto llamaron este martes a los electores debutantes en una carta abierta presentada en Berlín a acudir a las urnas y votar por la democracia y en contra de la ultraderecha.

Los firmantes, que tienen entre 81 y 102 años, recordaron en su escrito que la última vez que la ultraderecha llegó al poder ellos eran aún adolescentes y algunos incluso niños.

Los nazis prometieron volver a hacer grande este país y que los alemanes irían en primer lugar y "encontraron culpables para todo lo que no funcionaba: los judíos, los romaníes, los homosexuales, las personas con discapacidad, los demócratas comprometidos", escribieron los supervivientes del Holocausto.

"Paso a paso, millones de personas fueron privadas de sus derechos, incluido el derecho a la vida. Nosotros no pudimos impedirlo entonces. Pero vosotros sí que podéis hoy", instaron en su misiva a sus nietos, a los electores debutantes y a todos los demócratas.

Recuerdan que la dictadura nazi no comenzó con campos de concentración y que la ultraderecha no llegó al poder por un golpe de estado, sino por la vía democrática.

"Demasiada gente los subestimó, no los tomó en serio. Y en pocos años, la paz se convirtió en guerra. Nuestra democracia se convirtió en dictadura", añadieron.

Los firmantes subrayaron que admiran las ganas de vivir de los jóvenes de hoy en día, su compromiso por un mundo mejor y más justo y dijeron entender también su frustración ante muchas cosas que en Alemania y en el mundo que no funcionan como deberían y podrían funcionar.

"Pero creednos, no votar no es la solución", afirmaron antes de subrayar que la democracia no es tan evidente como parece y que hay que luchar por ella todos los días. "Confiamos en la juventud. ¡Confiamos en vosotros!", agregaron.

"Demostremos juntos que 'Nunca más' no es sólo una frase, sino una promesa. Una promesa que también es válida hoy. Y mañana. Y para siempre", manifestaron, y añadieron: "para millones de vosotros, las elecciones europeas son las primeras elecciones de vuestra vida. Para muchos de nosotros podrían ser las últimas".

Afirman que depende de todos hacer de Alemania y de Europa aquello de lo que sueñan y subrayan que "una Europa unida y pacífica es un regalo maravilloso".

Entre los primeros firmantes de la carta abierta figuran Leon Weintraub, de 98 años, Eva Umlauf (81), Walter Frankenstein (99), Eva Szepesi (91), Ruth Winkelmann (91), Renate Aris (88), Margit Korge (94) y Georg Stefan Troller (102), todos ellos supervivientes del Holocausto y mayoritariamente portadores de órdenes al mérito. EFE

