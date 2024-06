Sinner no da opción a Dimitrov y se mete en su primera semifinal en Roland Garros

El tenista italiano Jannik Sinner avanzó este martes a las semifinales de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' del año que se disputa sobre tierra batida, tras imponerse por la vía rápida en los cuartos de final al tenista búlgaro Grigor Dimitrov por un contundente (6-2, 6-4, 7-6) en 2 horas y 32 minutos de partido, y ya espera al ganador del duelo entre Carlos Alcaraz y el griego Stefanos Tsitsipas, mientras que la estadounidense Coco Gauff y la polaca Iga Swiatek protagonizarán la primera semifinal femenina. Sinner, que a partir de la próxima semana será por primera vez en su carrera número uno del mundo tras la retirada del serbio Novak Djokovic, alcanzó por primera vez en su carrera las semifinales en el 'grande' parisino tras vencer con solvencia a un Dimitrov en un partido que dominó desde el servicio y la solidez de su juego, provocando casi medio centenar de errores no forzados de su rival (49). El tenista italiano marcó el ritmo del encuentro desde el inicio del mismo, y muy pronto consiguió romper el saque de su rival. De hecho, lo hizo por partida doble, tanto en el tercer como en el quinto juego del partido, para lograr cinco juegos consecutivos y poner un 5-1 en el marcador que sentenciaba prácticamente un set que acabó llevándose por 6-2. Una tónica y un dominio que se mantuvo en el arranque de la segunda manga, donde el italiano rompió en el primer turno de saque del búlgaro. Un 'break' que consolidó con su saque y que le bastó para ganar el segundo set. De hecho, el servicio del italiano fue un seguro de vida durante todo el partido, no concediendo ninguna bola de rotura a su rival durante los primeros dos parciales de partido. Algo más de sufrimiento tuvo el campéon del Abierto de Australia en el tercer y definitivo set, en el que cedió su único servicio en todo el encuentro, aunque la rotura que llegó en el décimo juego del parcial, cuando el italiano servía para cerrar el partido. Pese a ello, evitó la disputa de la cuarta manga imponiéndose con autoridad a Dimitrov en el 'tie-break' (7/3) para aguardar ya en la penúltima ronda del torneo al ganador del cuarto de final que enfrenta a Carlos Alcaraz y Stefanos Tsipsipas. La jornada diurna del martes también definió la primera semifinal femenina en Roland Garros, que enfrentará a la estadounidense Coco Gauff y la actual número uno del mundo, Iga Swiatek, reedición de la final de 2022 que coronó a la polaca. La americana, campeona del US Open, remontó a la tunecina Ons Jabeur para imponerse en tres sets por 4-6, 6-2, 6-3, mientras que la defensora del título continuó arrolladora en la arcilla roja parisina y superó por la vía rápida (6-0, 6-2) a la checa Marketa Vondrousova.

