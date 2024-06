Orbán insta a Meloni y Le Pen a entenderse para forjar "una nueva mayoría de derechas" en Europa

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aspira a que tras las elecciones europeas de esta semana haya "una nueva mayoría de derechas" dentro de la UE, para lo cual aboga por tejer nuevas alianzas que, según él, pasan por que la jefa del Gobierno de Italia, Giorgia Meloni, y la excandidata presidencial francesa Marine Le Pen se entiendan. Orbán considera que los inminentes comicios representan una "oportunidad histórica", después de una etapa en la que la Comisión Europea habría "fracasado". Una legislatura en los que Hungría ha sido objeto de procedimientos de sanción vinculados a violaciones del Estado de Derecho y que, según Orbán, refleja que Bruselas se sirve del "chantaje". "Reforzar la democracia significa elegir una Comisión distinta a la actual", ha asegurado el dirigente húngaro en una entrevista al diario italiano 'Giornale' en la que ha subrayado que "los partidos de derecha deben colaborar". "Estamos en manos de dos mujeres que deben llegar a un acuerdo", ha apostillado, en alusión a Meloni y Le Pen. Los partidos de ambos se integran en la Eurocámara en familias políticas distintas, ya que mientras que Hermanos de Italia forman parte de Conservadores y Reformistas (ECR), Agrupación Nacional pertenece a Identidad y Democracia. Fidesz, el partido de Orbán, no está inscrito en ningún grupo tras abandonar en la legislatura saliente el Partido Popular Europeo. Interrogado por futuras alianzas, Orbán ha planteado la adhesión de Fidesz a ECR, aunque ha apuntado que existen diferencias con algunos de sus integrantes, "empezando por la visión sobre la guerra de Ucrania". El Gobierno húngaro no ha terminado de romper lazos con Rusia y se ha mostrado reacio a endurecer sanciones contra Moscú, descartando de plano el envío de armas a Ucrania. Sin embargo, y ante una hipotética adhesión en Identidad y Democracia, Orbán ha matizado que a Fidesz se le presentan "varias opciones" tras las próximas elecciones e incluso ha avanzado como posibilidad que haya "un nuevo gran grupo de derechas". "La prioridad es hacer algo útil para Europa", ha remachado. LA GUERRA EN UCRANIA Orbán da por "fracasada" la estrategia de la UE con respecto a Ucrania y considera que el bloque "juega con fuego". Así, ha advertido de que lo que nació como "un proyecto de paz" ha abandonado la voluntad de encontrar una solución diplomática y ha criticado que se avale incluso los ataques sobre territorio ruso con armas occidentales, ya que existe un riesgo de escalada o de que la propia OTAN se vea arrastrada al conflicto. El mandatario húngaro ha afirmado que "la guerra podría terminar en 24 horas" si existiese voluntad política, para lo cual pone en foco tanto en Europa como en Estados Unidos. En este sentido, confía en la capacidad del magnate estadounidense Donald Trump para aplacar el conflicto en caso de regresar a la Casa Blanca, ya que "fue el único presidente que no libró guerras".

