Martes, 4 de junio de 2024 (18:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Biden cree que Netanyahu prolonga la guerra para seguir en el poder. Los ultras apoyan el plan de tregua

Washington/Jerusalén (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está prolongando la guerra en Gaza por motivos políticos y para mantenerse en el poder al frente de una compleja coalición de gobierno. Lo dijo a la revista Time al tiempo que se conoció que los dos partidos ultraortodoxos del Gobierno israelí respaldan la última propuesta para alcanzar una tregua en la Franja de Gaza y liberar a los rehenes. Egipto, por su parte, consideró que ese plan que llega desde Washington allana el camino para el Estado palestino.

Israel inicia nueva incursión terrestre en el área central de Gaza

Jerusalén (EFE).- El Ejército israelí anunció este martes el inicio de una incursión terrestre en el campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro de la Franja de Gaza, de donde se había retirado en enero tras semanas de ofensiva en esta zona y redadas aisladas posteriores. El Ejército confirmó una operación combinada de fuerzas aéreas y terrestres, estas últimas actuando "de forma selectiva" contra milicianos de Hamás en la zona guiadas por los servicios de inteligencia, según el texto. El campamento está al sur del corredor de Netzarim, donde el Ejército permanece parapetado y cerca de donde anunció hoy haber destruido un túnel de Hamás.

Los muertos en Gaza ascienden a 36.550 y la OMS dice que miles de heridos deben ser evacuados

Jerusalén/Ginebra (EFE).- Al menos 71 gazatíes murieron y 182 resultaron heridos en los bombardeos israelíes de las últimas 24 horas en la Franja de Gaza. Llegan ya así a 36.550 los muertos en el enclave. Desde Ginebra la Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó que, como mínimo, entre 7.000 y 11.000 palestinos deben ser evacuados para ser atendidos y tratados fuera de la Franja. La directora regional de la OMS para Oriente Medio, Hanan Balkhy, dijo que "la comunidad internacional debe ser consciente de que las necesidades son extremadamente complejas".

EEUU MIGRACIÓN

Biden anuncia una orden ejecutiva que restringe las solicitudes de asilo en la frontera

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes una orden ejecutiva que busca restringir de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, en lo que supone una de sus medidas migratorias más duras y que llega en plena campaña para las elecciones de noviembre. Esa orden, que entrará en vigor este mismo martes, permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera, detallaron a la prensa altos funcionarios estadounidenses.

López Obrador dice que hablará con Biden sobre su medida sin adelantar su posición

Ciudad de México (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hablará por teléfono con el mandatario estadounidense, Joe Biden, sobre su orden ejecutiva para limitar las solicitudes de asilo en la frontera con México. El mandatario no adelantó su opinión sobre esa orden ejecutiva que se anunció en Estados Unidos mientras él hablaba, pero reiteró que su posición ante EE.UU. es "que se atiendan las causas de la migración, que ya no se esté pensando ni en muros, ni en militarizar la frontera, ni en cerrar la frontera". Rconoció que existen "diferencias políticas" sobre migración, pero no detalló cuál será la respuesta de México.

UCRANIA GUERRA

Kiev estrenó permiso para atacar territorio ruso destruyendo sistema antiaéreo en Bélgorod

Kiev/Moscú (EFE).- El Ejército ucraniano ha utilizado por primera vez del permiso recibido de EEUU y otros aliados occidentales para emplear el armamento que le envían contra ciertos objetivos militares situados dentro de Rusia destruyendo con un HIMARS de fabricación estadounidense un sistema antiaéreo desplegado en el óblast ruso de Bélgorod. Desde Moscú el Ministerio de Defensa admitió que las fuerzas ucranianas han intensificado esta semana los ataques en la región fronteriza rusa de Kursk, al tiempo que mantienen la presión sobre la Bélgorod. Rusia asegura que el lunes se interceptaron sobre Kursk 20 drones ucranianos.

ELECCIONES EUROPEAS

Orbán pide un pacto entre Meloni y Le Pen para el "renacimiento de la derecha en Europa"

Roma (EFE).- El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha pedido un pacto entre las líderes ultraderechistas de Italia y Francia, Giorgia Meloni y Marine Le Pen, que concurren este fin de semana en las elecciones para la Eurocámara en grupos distintos, para cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento Europeo. "Los partidos de derecha deben colaborar; estamos en manos de dos mujeres que deben llegar a un acuerdo", agregó. Meloni se presenta con el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos y Le Pen con Identidad y Democracia. Orban -aliado ideológico y en sintonía con ambas-, no está adscrito a ningún grupo.

INDIA ELECCIONES

Modi proclama su victoria electoral en la India pese a que carece de mayoría

Nueva Delhi (EFE).- El primer ministro de la India, el nacionalista hindú Narendra Modi, proclamó este martes su victoria en las elecciones generales, mientras se lleva a cabo el recuento de votos, en el que su formación y las de sus aliados tienen una estrecha mayoría para asegurar un tercer mandato consecutivo. "En este día, se confirma que la NDA (el bloque oficialista Alianza Democrática Nacional) asumirá el Gobierno por tercera vez. Estamos agradecidos al pueblo", dijo Modi durante un mitin desde la sede de su formación, el Bharatiya Janata Party (BJP), en Nueva Delhi.

ESPAÑA JUSTICIA

Un juez español cita a declarar a la esposa de Pedro Sánchez, que se declara "más firme que nunca"

Madrid (EFE).- Un juez español ha citado a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en una causa sobre presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. El juez investiga si unas adjudicaciones pudieron verse influidas por las cartas de recomendación que firmó Gómez. El Ejecutivo que preside su marido otorgó los contratos. Sánchez dijo que su decisión de seguir en el cargo se mantiene "más firme que nunca" en una nueva "carta a la ciudadanía" en la que afirma que tanto él como su esposa están tranquilos.

EEUU FERTILIDAD

Estudian un gel anticonceptivo masculino de efecto rápido y que se aplica en la espalda

Washington (EFE).- Científicos estadounidenses estudian un nuevo gel anticonceptivo para hombres que, con sólo una aplicación en los omoplatos, suprime la producción de esperma de forma rápida, informa la revista científica de la Sociedad Endocrinológica, con sede en Washington.El gel combina dos hormonas, acetato de segesterona y testosterona, y al aplicarlo suprime la producción de esperma más rápidamente que otros métodos experimentales similares basados en hormonas que se usan actualmente para el control de la natalidad. El avance está en la fase 2b de investigación en la que se evalúa su eficacia.EFE

