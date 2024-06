Joan Laporta, sobre el adiós de Xavi: "Tengo que poner los intereses del Barça por delante de todos"

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha abogado este martes por "poner los intereses del Barça por delante de todos", tras haber fichado al entrenador alamán Hansi Flick como sustituto de Xavi Hernández, a quien además ha afeado unas declaraciones hechas antes del partido liguero contra el Rayo Vallecano, habiendo cambiado "el discurso" que el técnico de Tarrasa llevaba defendiendo meses. "Me ha tocado Messi, Koeman, Piqué, Jordi Alba, Busi... y ahora me ha tocado tomar esta decisión sobre Xavi. Es duro, pero mi responsabilidad como presidente del Barça está por encima de todas estas circunstancias, que pertenecen más a las emociones y al sentimiento que pueda tener por una persona determinada. Pero tengo que poner los intereses del Barça por delante de todos, todas las decisiones que tomamos son por interés y beneficio del Barça", declaró Laporta en una entrevista a la plataforma televisiva Barça One. "Xavi ha hecho un buen trabajo, cogió el equipo en un momento de máxima dificultad y el año pasado ganó la Liga y la Supercopa de España", recordó. "Este año no han salido las cosas, hasta el punto de que el entrenador en febrero dijo que se iba y que sería al final de temporada. Eso lo acepté por ser quien es Xavi, porque es un culé de los pies a la cabeza y veía que en esos momentos ya no podía continuar, pero que quería terminar el trabajo de esta temporada", relató. "A nosotros también nos lo pondía más fácil que cambiar el entrenador a mitad de temporada. Entonces llegamos al final de temporada y Xavi dice que corrige, que quiere continuar. Yo le hice una pregunta: '¿Crees en este proyecto, crees en este equipo?'. 'Sí, presi. Lo haré campeón, fe ciega'. Hasta aquí todo bien, comunicamos que ratificábamos al entrenador y que continuaba", rememoró Laporta. "¿Y qué ha pasado? Pues esos son los antecedentes. Que el entrenador nota que no se ve capaz de seguir por la presión, que eso lo supera. ¿Qué sucede? Hay unas declaraciones de Xavi y cambia el discurso. Y después de unas conversaciones con el director deportivo referente a modificar unos cambios sustanciales a la plantilla, a mí me provoca un replanteamiento y tengo la percepción de que tenemos que dar un nuevo impulso que ayude a esta plantilla a ser más competitiva", admitió. "Aquellas declaraciones a mí me hacen percibir que tenemos que dar un nuevo impulso y ahí tenemos la oportunidad de incorporar a Hansi Flick, que cree firmemente en esta plantilla, tiene ambición por competir al más alto nivel contra cualquier equipo y se ve capaz de ganar a cualquiera", aludió a las palabras de Xavi, previas a un duelo ante el Rayo Vallecano durante la jornada 37 de LaLiga EA Sports. "Eso fue determinante para el momento de tomar esa decisión y creo que en ese sentido se ha terminado de una forma muy elegante. Además Xavi ha cumplido su palabra y nosotros también, hemos llegado a un acuerdo y Xavi tiene las puertas abiertas para siempre, porque además de ser una leyenda es una persona que se ha ganado esos méritos. En ese sentido, tengo la sensación de que se ha terminado bien y que vamos a dar un nuevo impulso a la plantilla, que es absolutamente necesario para seguir ganando", reiteró el presidente blaugrana. Luego dijo que él y la Junta Directiva tienen "todo el derecho" a la hora "de tomar esas decisiones" de alto voltaje. "Si el entrenador puede rectificar, nosotros también podemos rectificar, porque es de sabios, y creemos que lo mejor para esta plantilla es un entrenador nuevo que dé un nuevo impulso y que realmente crea al 100% en esta plantilla, que además tenga la ambición necesaria y suficiente para competir contra cualquiera", argumentó Laporta. "Es verdad que en esta decisión influye la opinión del director deportivo, sabiendo que teníamos una alternativa como la de Flick, que ya había sonado al principio hacía mucho tiempo y que es una persona que de hecho conoce mucho más la plantilla de lo que nos pensamos porque la ha ido siguiendo. Ha ido recopilando toda la información y haciéndose a la idea de lo que representa esta plantilla. Eso a nosotros nos dio mucha confianza y pensamos que esta decisión que todos tomábamos era la conveniente para el equipo", subrayó Laporta. Retomó el presidente la charla con Xavi antes de enfrentarse al Rayo el pasado 19 de mayo. "Recibí con mucha insistencia todas esas peticiones y de alguna manera yo no quería tampoco hacer sufrir a una serie de personas que querían saberlo cuanto antes. Se puede hacer mejor, seguramente, pero se hace lo mejor que se puede y de la mejor manera posible dado el contexto y las circunstancias", recalcó. "Afortunadamente esto no afectó a la Champions Femenina", valoró sobre el anuncio del fichaje de Flick en la víspera de que el equipo femenino se proclamase campeón de Europa. "Al hacerlo el último día justo antes de la final, esa semana nos ensució toda esta actualidad y con la ilusión que en realidad teníamos por la Champions", confesó. Pese a todo, Laporta defendió que las decisiones suyas y de la Junta "le interesan al Barça en estos momentos". "El club evoluciona constantemente, y en ese sentido siempre tenemos que poner los intereses del club por encima de los intereses o emociones, insistió el presidente culé, que siguió elogiando a Flick. "No es un hombre que externalice demasiado sus emociones, tiene un carácter serio, pero se le ve muy ilusionado y cuando hemos estado con él nos ha mostrado su ilusión, su agradecimiento", afirmó. "Nos transmitió tranquilidad de que esto va a ir muy bien", agregó al respecto. "Me gustó decirle a dónde venía, a qué club venía. Porque es más que un club, representa a un país también, un club que tiene unos valores determinados que nos han hecho ser más que un club, y un club que es propiedad de los socios, y que eso lo tiene que tener muy presente, que los propietarios son los socios y las socias, y que hemos hecho un gran esfuerzo por recuperar la economía del club, pero sin poner en riesgo el modelo de propiedad del club. Y eso es un principio muy básico, quería que entendiese nuestra idiosincrasia, nuestra manera de ver el fútbol y de ver la vida", explicó sobre su primera charla con Flick. "Aquí ya ha visto que tenemos una joya, que son los jugadores que vienen de La Masia. Él se va a encontrar con un equipo fuerte, con un Balde, con un Gabi, con un Fermín, con Lamine Yamal... y con los que vienen por detrás que están en dinámica del primer equipo, jugando en el Barça Atlètic. Estoy muy emocionado porque le gusta trabajar con chicos jóvenes, que tienen mucho presente y mucho futuro", destacó. "Si todo esto lo reforzamos con algunos jugadores, vamos a confiar. Y también con los que ya están: Frenkie, 'Gündo', los 'Joãos', Lewandowski, que ya lo ha tenido y sabe lo que es sacar el máximo de un delantero de su talla, etc.", enumeró los referentes de la plantilla azulgrana. De hecho, sobre Lewandowski también opinó. "Está motivado, ha tenido ofertas de Arabia y no ha querido irse porque está a gusto en Barcelona, en el país. Y creo que con este nuevo entrenador puede sacar su máximo rendimiento", cocluyó Laporta sobre el ariete polaco.

Compartir nota: Guardar Nuevo