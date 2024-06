El Gobierno argentino comenzará a repartir este martes los alimentos retenidos a comedores sociales

El Ministerio de Capital Humano ha anunciado este lunes que el martes comenzará a repartir los alimentos retenidos en los almacenes de Villa Martelli (Buenos Aires) y Tafí Viejo (Tucumán) después de la polémica generada tras conocerse que parte de estos alimentos estaban caducados. Los alimentos habían sido adquiridos para su distribución en comedores sociales. "En el día de hoy se procedió a firmar un convenio con la Fundación Conin y en coordinación con el Ministerio de Defensa van a ser distribuidos", ha explicado en comparecencia pública la subsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, según recoge la televisión Cadena 3. Para la distribución, el Ministerio ha suscrito un convenio con la Fundación Conin, dirigida por el médico ultraconservador Abel Albino, para que los alimentos sean enviados a 64 centros de distribución, a sus comedores y merenderos. El acuerdo incluye la entrega de 465.000 kilos de leche en polvo a sectores sociales vulnerables. La entrega se realizará en un plazo dos semanas y teniendo en cuenta las fechas de caducidad de los productos. El operativo contará con la colaboración del Ejército argentino y el Ministerio de Defensa "para garantizar una logística "rápida y sin intermediarios", según el Ministerio. La Fundación Conin se encargará certificar mediante la presentación de informes los avances periódicos y en un informe final la eficacia del empleo de los alimentos. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el propio Albino han firmado este lunes el acuerdo para el reparto de los alimentos que había ordenado repartir el juez Sebastián Casanello. Sin embargo, Gianni ha subrayado que la decisión del reparto no se debe a la orden judicial, sino que Pettovello lo dispuso en cuanto "tomó conocimiento la semana pasada de que había productos por vencer". "No había alimentos vencidos. Sí próximos a vencer", ha subrayado la portavoz. Sin embargo, el informe presentado por el Gobierno al juez Casanello reconoce que hay alimentos ya caducados, como 40 kilogramos de "hortalizas y arroz" que entraron el 3 de marzo de 2023 y caducaron el 28 de febrero de 2024, y 3.792 kilogramos de yerba que llevan dos años caducados. La orden judicial se basa en una denuncia del dirigente social Juan Grabois contra Pettovello, objeto desde hoy de una nueva denuncia por malversación, cohecho, fraude y asociación ilícita por las presuntas contrataciones irregulares de profesionales que facturaban por servicios no comprobados a través de un convenio con la Organización de Estados Iberoamericanos. AUMENTO SALARIAL PARA LAS FFAA Por otra parte, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía han suscrito una resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial argentino por la que se incrementa el salario de los miembros de las Fuerzas Armadas para "reconocer una adecuada jerarquización en relación a su capacidad". En abril ya se había incrementado el salario militar. Los sueldos oscilarán entre el mínimo que cobre un marinero (con el rango de voluntario segundo) que es de 426.291 pesos (unos 432 euros) y el máximo para los cargos de teniente general, almirante y brigadier general de 1.962.041 (unos 2.008 euros). "El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto por la presente resolución será atendido con los créditos correspondientes a las subjurisdicciones respectivas del Presupuesto General de la Administración", explica un comunicado oficial.

