Plan International pide a Ucrania, Polonia y Rumanía medidas de salud mental para jóvenes por la guerra

La ONG Plan International ha pedido a las autoridades ucranianas, polacas y rumanas que adopten "de forma urgente" medidas para atender la salud mental de los adolescentes afectados por la guerra de Ucrania, ya que un 75 por ciento de las jóvenes y menores, muchas de ellas desplazadas, necesitan ayuda para lidiar con el impacto psicológico del conflicto con Rusia. "A veces me da la impresión de que la guerra no solo está fuera de mi cabeza, sino dentro también", relata Irina, una niña ucraniana de 15 años que forma parte de una investigación llevada a cabo en Ucrania, Polonia y Rumanía con las voces de 135 adolescentes. El informe, realizado entre agosto y octubre de 2023, revela las dificultades que tienen las jóvenes afectadas por el conflicto para acceder a servicios de salud mental que puedan ayudarlas a minimizar los altos niveles de estrés y de ansiedad que enfrentan. Los problemas psicológicos impactan también en su educación. Muchas jóvenes experimentan un atraso en las asignaturas escolares e incluso llegan a abandonar las clases. "Es muy difícil estudiar cuando tienes ansiedad todos los días y suenan alarmas constantemente", cuenta Alyona, otra joven que reside en Ucrania. La ONG también pone el foco en el aprendizaje 'online' debido a razones de seguridad en Ucrania o a la barrera para el éxito académico que supone que las adolescentes que se han visto desplazadas deban aprender de cero un idioma que no es el suyo. "Cuando tuvimos que abandonar nuestro hogar fui incapaz de participar en la escuela durante meses. No tenía portátil ni internet. Dejamos todo allí. No nos quedó nada", dice Hanna, una niña de 15 años que vive en Ucrania. Plan International espera que las autoridades ucranianas puedan llevar a cabo itinerarios de transición a fin de que los niños y niñas en edad escolar puedan reincorporarse al sistema de educación formal una vez que las condiciones de seguridad lo permitan. Asimismo, insta a los gobiernos de estos países a fomentar la cohesión social en los países de acogida. Tras más de dos años de guerra, 14,6 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, 4 millones de personas son desplazadas internas dentro del país y 6,5 son refugiadas en países limítrofes. Además, más de 3.700 edificios educativos han sido destruidos. VIOLENCIA SEXUAL Y ROLES DE GÉNERO Plan International denuncia que muchas niñas y adolescentes tanto en Ucrania como en los países vecinos son vulnerables a sufrir violencia de género. En Polonia y en Rumanía denuncian que hay "alarmantes" índices de acoso y agresiones sexuales. Jisu, una niña de 10 años que vive en Polonia, dice tener miedo de andar sola por la calle "por las historias que cuentan de ataques". La ONG también resalta que se han reforzado los roles de género debido a que muchos hombres acuden al frente y las mujeres se quedan en casa, cuidando del resto de la familia. "Yo también hago la limpieza y cocino. Mi madre trabaja todo el día y mi hermana es demasiado pequeña para hacerlo. Así que ayudo a mi madre", cuenta Natalie a Plan International. Pese a la carga de las responsabilidades domésticas, las jóvenes demuestran que son capaces de asumir el rol de cabeza de familia y de ser las proveedoras del hogar. "La vida civil depende principalmente de las mujeres. Y creo que esto ayuda a las mujeres a lograr su propia independencia, su capacidad de acción", dice por su parte Emiliya, de 15 años. De la misma forma, muchas adolescentes apuestan por participar en la reconstrucción de una Ucrania más inclusiva. "Deseo un futuro en el que haya mayor aceptación social y menos prejuicios", recalca Oleksa, de 15 años, una niña que reside en Rumanía. Así, la ONG recomienda a las autoridades, así como a los donantes, a que se garantice la participación de las personas más vulnerables, como la comunidad romaní, las personas de la comunidad LGBTIQ+ y los y las jóvenes con discapacidades. Esto incluye también que se priorice una educación sexual amplia para que las adolescentes puedan acceder a servicios de salud sexual y reproductiva asequibles o a información adecuada para enfrentar los tabús y la desinformación, desafíos que eran previos a la guerra. Con respecto a la violencia de género, Plan International espera que las autoridades nacionales amplíen sus planes de prevención y concienciación ante el creciente riesgo de explotación sexual y el tráfico de personas. Plan International, que ha logrado ayudar a casi 650.000 personas, incluidas más de 259.000 niñas y niños, afectadas por la guerra, espera que este informe sea un llamamiento a la acción antes de que se celebre la Conferencia de Recuperación de Ucrania en Berlín el próximo 11 de junio.

