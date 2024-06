España es el tercer país de la OMS con una Plataforma de Demostración de Atención Primaria por su modelo ejemplar

España se ha convertido en el tercer país de la Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), después de Suecia y Kazajistán, en tener una Plataforma de Demostración de Atención Primaria de la OMS, que se despliega en países con un modelo de Atención Primaria de salud eficaz y reorganizado que sirva de ejemplo al resto de países europeos. "Es la tercera Plataforma de Demostración de Atención Primaria de la OMS, las primeras dos en Kazajistán y en Suecia se lanzaron en 2022 y, desde entonces, esta iniciativa ha demostrado ser una excelente herramienta para intercambiar experiencias y transformar la Atención Primaria. Es un orgullo para mí que la Región Europea de la OMS sea la única de las seis de la OMS que ofrece a los países un producto tan innovador que aporta apoyo hecho a medida para todos los países que emprenden reformas en el marco de la OMS", ha declarado el director regional de la OMS Europa, Hans Kluge, durante el lanzamiento de alto nivel de la plataforma de demostración de Atención Primaria de la OMS en España, en un acto en el Ministerio de Sanidad. Estas Plataformas demuestran cómo los países anfitriones, en este caso España, han podido reorganizar no solo el modelo de atención, sino también los factores que lo sostienen, como la gobernanza o los recursos humanos en el ámbito sanitario. Las delegaciones visitantes tienen la oportunidad de hablar con las personas y organismos responsables de la transformación de la atención primaria y aprender de su experiencia, detectando las políticas y prácticas que desean cambiar y extraer enseñanza. Tras la visita, la OMS adapta el programa a las necesidades y el contexto del país visitante y presta asistencia técnica en su ejecución posterior. Así, el director regional de la OMS Europa ha asegurado que "hay pocos ejemplos mejores que el de España, un líder primario en sanidad durante muchos años que ahora se enfrenta, como muchos otros países europeos, a cambios que agravan la situación debido a la pandemia de COVID-19". "La pandemia ha dado lugar a un momento de presión en muchos ámbitos y dimensiones de la Atención Primaria pero, a pesar de ello, la confianza de la población en los profesionales de Atención Primaria ha crecido a lo largo de la pandemia. Los profesionales de Atención Primaria son clave para crear puentes, relaciones con los pacientes y con las comunidades, para que haya una sociedad más cohesionada y más justa. No podemos permitirnos perder la confianza de la gente en estos momentos", ha advertido Kluge. En este sentido, el doctor Kluge ha señalado que "hay muchos países impresionados que quieren beneficiarse de esta Plataforma", pero que "hay que cambiar la corriente porque la Atención Primaria es el 'patito feo' de todo el sistema sanitario en temas de inversión, pero la confianza es muy elevada". Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha apuntado que tener esta Plataforma de Demostración de AP en España es "una experiencia única de la cual España se siente especialmente orgullosa". "Nos brinda una oportunidad especial para compartir y destacar nuestro modelo de Atención Primaria. España tiene un sólido modelo de Atención Primaria con mas de cuatro décadas de prestigio y liderazgo. Tiene numerosas fortalezas como la universalidad, la equidad, gratuidad, los sueldos y equipos multidisciplinares, la digitalización, que nos convierte en un anfitrión ideal para las mejores prácticas en AP. Si la Atención Primaria tiene una aptitud el inmenso talento de nuestros profesionales sanitarios para poder atender con empatía, cuidado y solidaridad", ha declarado la ministra. No obstante, García ha advertido de que se necesita "dotar de tiempo" a los profesionales de Primaria para tener una mayor "calidad asistencial", así como "retener el talento y vocación que es principal y fundamental". El modelo sanitario de AP de España ha sido escogido para acoger la tercera Plataforma de Demostración de la OMS porque su modelo de atención descentralizada lo convierten en "un óptimo ejemplo de las mejores prácticas en materia de Atención primaria de salud". Entre los puntos fuertes del sistema español de Atención Primaria se encuentran: la gestión descentralizada, los cuidados intensivos y el tratamiento de enfermedades crónicas, una avanzada digitalización en el sistema y en el uso de historias clínicas digitales, una asignación equitativa de recursos, etc. Dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS), el modelo sanitario de Atención Primaria escogido para la Plataforma de Demostración es el de la comunidad autónoma de Asturias, que destaca por: una alta inversión en Atención Primaria, buenas prácticas en atención de pacientes crónicos complejos, liderazgo en salud comunitaria y una extensa red de Atención Primaria en las zonas rurales. "Asturias tiene un compromiso increíble con la AP y esto se ve en los niveles de inversión. Estamos creando un programa de desarrollo continuo para profesionales y también políticas para que el modelo sea mas atractivo. Estamos promoviendo el uso de la telemedicina para llegar a las poblaciones innovadores", ha explicado el gerente del Área Sanitaria de Avilés, del servicio asturiano de Salud, Miguel Rodríguez Gómez. A pesar de ser un modelo para el resto de países europeos, Miguel Rodríguez ha destacado que "aun sigue habiendo barreras" para lograr más avances. "El mayor problema es la falta de personal cualificado, sobre todo médicos cualificados, el tamaño de los servicios sigue bajando y es difícil atraer y retener", ha apuntado. El Programa se desarrollará a través de diferentes actividades como un taller virtual sobre expectativas para seleccionar los temas principales a tratar; un itinerario de una semana de duración que comenzará en el Ministerio de Sanidad e incluirá visitas al Principado de Asturias; y un programa integral con talleres interactivos, visitas a instalaciones y un taller final para poner en común lo aprendido y debatir planes de ejecución. La República Checa es el primer país en visitar la Plataforma de España, por lo que el acto ha contado con la presencia del viceministro de Sanidad de República Checa, Josef Pavlovic. SUECIA Y KAZAJISTÁN: DOS MODELOS DE ATENCIÓN PRIMARIA El primer país en tener una Plataforma de Demostración de Atención Primaria de la OMS fue Kadajistán, en marzo de 2022, por ser "origen de las declaraciones AlmaATA y Astaná; hacer hincapié en las zonas rurales y en los factores socioeconómicos de la salud; transformar la atención primaria de salud biomédica en un modelo multidisciplinar, tener una menor dependencia en personal especializado y la colaboración multisectorial". A continuación, Suecia fue el segundo país en tener esta Plataforma por tener un sistema que ilustra cómo se ejecuta la transformación del sistema desde una perspectiva multilateral y con ayuda de las tecnologías digitales, así como tener modelos prácticos de prestación sanitaria en zonas rurales, ya que Suecia se caracteriza por tener mucha población rural dispersa en zonas remotas. Asimismo, este país es ejemplo de colaboración entre administraciones regionales y locales y público-privada, así como en la implantación de estrategias digitales, retención de profesionales cualificados en zonas rurales, ampliación de las labores de medicina familiar y enfermería, etc.

