Agenda Informativa de Europa Press para el 3 de junio ( 1 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este lunes, 3 de junio, por EUROPA PRESS, agrupada en las secciones de Actualidad Política, Autonomías, Cultura y Sociedad: ACTUALIDAD POLÍTICA -- 08.30 horas: El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, es entrevistado en el programa 'Las mañanas', de Cope Canarias; a las 10.00 horas, es entrevistado en el programa 'Espejo Canario', de 7.7 Radio. -- 08.30 horas: El cabeza de lista de Vox a las elecciones europeas, Jorge Buxadé, es entrevistado en Las mañanas de RNE. -- 08.40 horas: La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, es entrevistada en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio; a las 19.00 horas, es entrevistada por Marc Vidal en su canal de Youtube; a las 22.00 horas, es entrevistada en el programa Cuestión de Prioridades, de CyLTV. -- 09.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y su homólogo de la República Árabe de Egipto, Sameh Shoukry, mantienen un encuentro oficial en Madrid. Al término de la reunión (10.00 horas), ambos ministros ofrecen una rueda de prensa conjunta en el Palacio de Viana. -- 09.00 horas: El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, es entrevistado en el programa Espejo Público, de Antena 3. -- 09.00 horas: En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, mantiene una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Árabe de Egipto, Sameh Shoukry, en la sede del Ministerio. Palacio de Viana. Al finalizar (10.00 h.), comparece en rueda de prensa. -- 10.30 horas: En Madrid, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visita el Centro de Educación Infantil 'Bernardo de Gálvez', de la Base Militar 'El Goloso'. -- 11.00 horas: En Madrid, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el ministro de Asuntos Exteriores de la República Árabe de Egipto, Sameh Shoukry, en el Complejo de la Moncloa. Asiste el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; A las 12.00 horas, mantiene un encuentro con el director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, en el Complejo de la Moncloa. Asiste la ministra de Sanidad, Mónica García. -- 11.00 horas: En Madrid, la secretaria general y diputada de Podemos, Ione Belarra; el rector de la Universidad de Glasgow y cirujano plástico y reconstructivo en Gaza, Ghassan Abu Sitta; el miembro del Movimiento de Mujeres Palestinas Al-Karama, Jaldía Abubakra, y el integrante de Samidoun España, y Míriam Ojeda, participan en la mesa 'Defensa de Palestina y criminalización en Europa', moderada por la periodista y politóloga Irene Zugasti. Sala Clara Campoamor. Edificio Ampliación III (Congreso de los Diputados). -- 12.00 horas: En Madrid, el secretario de Justicia, Reforma Constitucional y Nuevos Derechos del PSOE y ministro de la Presidencia, Justicia y relaciones con las Cortes, Félix Bolaños visita la Feria del Libro y realiza declaraciones a los medios. (Inicio de la Feria del libro en el Paseo Fernán Núñez). -- 12.00 horas: En Madrid, el expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar, el presidente del Senado, Pedro Rollán, y el escritor Vicente de la Quintana presentan en el Senado el ensayo 'Ramón Menéndez Pidal: El último liberal unitario', escrito por Jon Juaristi. Salón de Pasos Perdidos de la Cámara Alta. -- 12.30 horas: La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es entrevistada en Al Rojo Vivo, de laSexta. -- 13.00 horas: En Madrid, el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ofrece una rueda de prensa. Espacio Rastro. -- 14.00 horas: El portavoz del GPP en el Congreso, Miguel Tellado, es entrevistado en Noticias Burgos, de La 8 Burgos. -- 19.20 horas: En Andalucía, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, es entrevistado en el programa 'La ventana de Andalucía' de Cadena SER Andalucía. -- 20.00 horas: En Madrid, la Fundación NEOS presenta la puesta en marcha de la App 'Memoria' con el testimonio de nietos víctimas del terrorismo de ETA. Asiste la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, y el Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Martín. Hotel Hesperia Hyatt Madrid. Paseo de la Castellana 57. ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO -- 11.00 horas: En Madrid, jornada parlamentaria para abordar la situación de Palestina desde una perspectiva histórica y de derechos humanos, a solicitud de la portavoz del Grupo Mixto, Ione Belarra Urteaga. Sala Clara Campoamor. ACTIVIDADES PARLAMENTARIAS DEL SENADO -- 09.00 horas: En Madrid, la secretaria segunda del Senado, María Mar Blanco, inaugura la Jornada del Tribuna de Cuentas, dirigida a sus consejeros y consejeras con el objetivo de transmitir al personal directico las prioridades fijadas en la nueva planificación estratégica. Sala de Europa -- 12.00 horas: El presidente del Senado, Pedro Rollán, preside el acto de presentación de la biografía 'Ramón Menéndez Pidal. El último liberal unitario', de Jon Juaristi, organizada por la Fundación FAES. Salón de Pasos Perdidos -- 13.00 horas: Reunión de Mesa y Portavoces. Comisión de Seguimiento y Evaluación de las Estrategias acordadas por el Senado dentro del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Se celebra por videoconferencia. AUTONOMÍAS -- 11.00 horas: En L'Estartit (Girona), la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, se reúne con asociaciones del sector eólico (Stop Macro Parc Eólic); A las 16.00 horas, en Barcelona, se reúne con asociaciones de alquiler de vivienda habitual, de temporada y turístico. A las 17.30 horas atiende a los medios de comunicación. Centro Cívico Villa Florida (c/ Muntanier, 544). -- 11.30 horas: En Soria, la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social del PP, Ana Alós, ofrece declaraciones a los medios de comunicación. Plaza de Mariano Granados; a las 12.00 horas, se reúne con diversas entidades del tercer sector. Plaza Mayor. -- 13.05 horas: En Tarragona, la vicesecretaria de Sanidad y Educación del PP, Ester Muñoz, atiende a los medios de comunicación junto al diputado nacional Pere Lluís Huguet y las portavoces del Grupo Municipal del PP de Tarragona María Mercè Martorell y Elisa Vedrina. Balcó del Mediterrani. -- 16.00 horas: En Pamplona, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, acompañado por el presidente del PP de Navarra, Javier García, se reúne con miembros del think tank Institución Futuro. Sede del PP (c/ Plazaola, 2, bajo); a las 17.30 horas, se reúnen con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, Javier Taberna. c/ General Chinchilla, 4. -- 19.30 horas: En Albacete, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, interviene en la XLIII Gala Nacional del Deporte, organizada por la Asociación de la Prensa Deportiva Española, en el Teatro Circo.

Compartir nota: Guardar Nuevo