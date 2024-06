(Previa) El Eibar ansía un último resbalón del Leganés y el Sporting mira a La Cerámica

La SD Eibar recibirá este domingo al Real Oviedo con la imperiosa necesidad de ganar y esperar otro resbalón del CD Leganés, que jugará en casa frente al Elche CF en el transcurso de la 42ª y última jornada de LaLiga Hypermotion, con el segundo ascenso directo en liza entre 'armeros' y 'pepineros', con el Real Sporting de Gijón esperando un fallo de sus vecinos asturianos y con el CD Mirandés vs SD Amorebieta como duelo directo por evitar la última plaza de descenso a 1ª RFEF. El grueso de esta jornada decisiva se disputará a partir de las 18.30 horas, con siete partidos cuyo resultado afectará a la tabla. Por arriba, tras haberse certificado ya el ascenso del Real Valladolid a LaLiga EA Sports, todavía queda pendiente de repartir el segundo billete directo para competir en lo más alto del fútbol español durante la tenmorada 2024/25. Lo acarició el Leganés en la anterior jornada, pero un polémico penalti 'in extremis' cometido por Allan Nyom provocó que el Racing de Ferrol empatase (2-2) y evitó la alegría 'pepinera' en A Malata. Pero los del sur de la Comunidad de Madrid tendrán otra oportunidad en su propio estadio, ante un Elche que la pasada semana dijo adiós de modo matemático a sus opciones de entrar en los 'playoffs' de ascenso. El 'Lega' luce 71 puntos, solo uno menos que el líder Valladolid, y por debajo está el Eibar con 68 puntos. Como el conjunto eibarrés tiene ganado el emparejamiento particular con los leganenses, necesita vencer su partido y esperar la derrota de los locales en el Estadio de Butarque. Pese a jugar también delante de su público, el conjunto 'armero' lo tendrá difícil ante el Oviedo, que acumula 64 puntos desde su quinta posición y no puede caer si quiere mantenerse en la zona del 'playoff' de ascenso. A su rebufo aún están el Racing de Santander, sexto con 64 puntos en su casillero, y el Sporting de Gijón, séptimo con 62 puntos. Un tropiezo del equipo santanderino en el Estadio de la Cerámica, ante un Villarreal B colista y ya descendido, abriría la puerta a los de Gijón, quienes por su parte visitarán a un Eldense salvado con 50 puntos. También empezarán a las 18.30 horas el Espanyol vs Cartagena y el Tenerife vs Valladolid, cuyos marcadores influirán en la colocación por arriba. Mientras tanto, en la zona de abajo, el Alcorcón y el Andorra saben con antelación que descenderán de categoría, al igual que el citado Villarreal B. Pero la cuarta plaza caliente se determinará con un duelo directo entre el Mirandés, decimoctavo con 46 puntos, y el Amorebieta, decimonoveno con 45 puntos e inquilino de ese temido puesto a esquivar. --PROGRAMA DE LA JORNADA 42 EN LALIGA HYPERMOTION. -Domingo 2 de junio. Alcorcón - Burgos 16.15 horas. Andorra - Racing de Ferrol 16.15. Huesca - Levante 16.15. Eibar - Oviedo 18.30. Eldense - Sporting de Gijón 18.30. Espanyol - Cartagena 18.30. Leganés - Elche 18.30. Mirandés - Amorebieta 18.30. Tenerife - Valladolid 18.30. Villarreal B - Racing de Santander 18.30. Zaragoza - Albacete 21.00.

