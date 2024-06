BB Trickz debuta con sus dos primeros EPs: "Yo soy la más mala de España"

Bajo la autodenominación "yo soy la más mala de España", la trapera, rapera y "trick star" catalana BB Trickz ha presentado esta noche en la sala BUT de Madrid sus dos primeros y únicos EPs, con un público que ha coreado todas sus canciones, incluso las que ella decía que eran "unrealeased". Acompañada de casi 800 personas y saliendo al escenario después de la artista Lucy Morry, Belize Kazi --nombre real de BB Trickz--, de 24 años, ha cantado temas como 'Missionsuicida' o 'VIVA ESPAÑA!!!', canciones con las que ha copado las redes sociales y que hace un año la convertían en viral incluso antes de publicar su primer trabajo, 'Trickstar'. Ella misma ha usado TikTok como plataforma para comenzar su carrera y nada más salir, su público la sigue con los móviles para no dejar de grabar ni uno de sus movimientos en el escenario. El 'show', que forma parte del ciclo de conciertos de Sound Isidro en colaboración con Vibra Mahou, ha consistido en una hora de BB Trickz, que ha repetido varias canciones, recitando sus letras con el tono hablado que ya es su característica más reconocible. Su estilo falsamente desganado ha conseguido que el público se haya venido más arriba en momentos como el también viral "soy más 'messy' que el Rey de España" y aunque BB Trickz no ha cantado en todo momento, nada de eso ha importado cuando han sonado sus 'dembows' más recientes, 'Soy la más mala de España' y 'Jálale alv', cuyas bases han puesto a la sala a bailar y corear las estrofas incluso más que la propia artista. Desde que el pasado 18 de febrero de 2023 Belize publicase un vídeo --que actualmente acumula más de 2,2 millones de visitas-- con un fragmento de la canción que la descubrió, la artista ha debutado en directo en el festival Coachella, en California, y ha conseguido que muchos la denominen como "la Ice Spice española", demostrando que no se necesitan las letras más complejas, el ritmo más fino o las bases más densas para poner a saltar y cantar a una sala entera.

Compartir nota: Guardar Nuevo