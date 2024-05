MSF asegura que los países que apoyan las operaciones de Israel son "cómplices" de las "masacres" en Gaza

La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha asegurado este martes que los países que apoyan las operaciones del Ejército de Israel en la Franja de Gaza son "moral y políticamente cómplices" de las "masacres" contra civiles palestinos a pesar de haberse desplazado hacia lugares designados previamente como "seguros". "Todos los países que apoyan las operaciones militares de Israel en estas circunstancias son moral y políticamente cómplices. Pedimos a los países, en particular a Estados Unidos, Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea, que hagan todo lo que esté en su mano para influir en Israel para que ponga fin al asedio en curso y a los continuos ataques contra la población civil y las infraestructuras civiles de Gaza", reza un comunicado de MSF. El secretario general de la ONG, Chris Lockyear, ha asegurado que los civiles palestinos "están siendo masacrados" en "incesantes ataques aéreos y terrestres" tras haber sido empujados a zonas supuestamente seguras y a pesar de la orden emitida el 6 de mayo por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para detener la ofensiva sobre la ciudad de Rafá, en el sur de la Franja de Gaza. En ese sentido, MSF denuncia que la ofensiva se ha intensificado desde entonces y que no ha entrado "ninguna cantidad significativa de ayuda" al enclave. "Familias enteras, compuestas por docenas de personas, se hacinan en tiendas de campaña y viven en condiciones extremadamente difíciles. Más de 900.000 personas han vuelto a ser desplazadas forzosamente desde que las fuerzas israelíes intensificaron su ofensiva sobre Rafá a principios de mayo", ha añadido. ATAQUES CONTRA CENTROS SANITARIOS Tras ello, la ONG ha explicado que tanto el personal médico como los pacientes de su punto de estabilización de trauma en Tal al Sultán se vieron obligados a huir el domingo por los bombardeos israelíes contra tiendas de campaña en el campamento de desplazados allí situado, que dejó más de 45 fallecidos, que se vio seguido al día siguiente de otro ataque contra el campo de Al Mawasi, lugar hacia donde habían derivado a estos pacientes. "Tanques y fuerzas de tierra israelíes han sido vistos por nuestros compañeros palestinos dentro del centro de estabilización de pacientes, por lo que hemos decido cerrarlo. Miles y miles de personas están caminando por la carretera que va en dirección a la playa para huir del oeste de Rafá", ha manifestado la responsable médica de MSF en Gaza, Karin Huster. La ONG ha destacado que, después de casi ocho meses de guerra, ya no hay "ni un solo centro sanitario con capacidad para atender un incidente con víctimas en masa como el del 26 y 27 de mayo" tras el cierre de este último punto y tras la evacuación por la fuerza o la falta de recursos de otros centros. "Los bombardeos israelíes y los intensos combates también siguen devastando el norte del enclave, casi inaccesible para los trabajadores humanitarios. Los hospitales del norte están bajo el fuego y han sido objeto de grandes destrucciones, entre ellos los hospitales de Al Awda y Kamal Adwan, este último bombardeado hoy mismo por las fuerzas israelíes. Otros hospitales, como el de Al Aqsa, en Deir al Balá, y el de Nasser, en Jan Yunis, han informado de escasez de combustible y es posible que pronto dejen de funcionar", reza el documento. "SITUACIÓN CRÍTICA" EN TAL AL SULTÁN "Hoy, 28 de mayo, la situación en Tal Al Sultan es muy crítica. (...) No pudimos dormir en toda la noche (gracias a Dios de todos modos). Toda la noche oímos los enfrentamientos, los bombardeos y el ruido de los proyectiles. Nadie sabe qué está pasando exactamente. Hay enfrentamientos en dos lugares diferentes de la zona de Tal Al Sultán, en el norte y en el sur", ha explicado la doctora de MSF Safa Jaber, que ejerce de ginecóloga en Tal al Sultán. Además, ha asegurado que "no puede describir lo que está ocurriendo", y que el miedo por su familia le ha hecho trasladarse a otro refugio en una "zona segura" junto a otras personas. "Estoy con el resto de mi familia --unas 15 personas-- que se refugian aquí. La situación es muy difícil. Mi hermana acaba de dar a luz y tiene un bebé recién nacido. Todo el mundo está aterrorizado. ¿Adónde debemos ir? Nos dirigimos a la llamada 'zona segura'. Pero aquí no hay ninguna zona segura después de lo que ocurrió anteayer con la quema de tiendas. Hacemos el esfuerzo de ir a los espacios seguros que anuncian, y al final no son seguros", ha añadido.

