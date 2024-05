El partido gobernante de Costa de Marfil designa al Ouattara como candidato para un cuarto mandato

El partido oficialista de Costa de Marfil, la Agrupación de Houphouetistas por la Democracia y la Paz (RHDP, por sus siglas en francés), ha designado este lunes al presidente del país, Alassane Ouattara, como "candidato natural" para las elecciones presidenciales de 2025, en las que, de confirmar su candidatura, optaría por un cuarto mandato. "Todos coincidimos en que lo que está en juego es la victoria rotunda del RHDP, la victoria de nuestro campeón, nuestro mentor, nuestro candidato natural, su excelencia Alassane Ouattara, en las elecciones presidenciales de 2025. Por eso, convocamos a la movilización ahora, casi 16 meses antes de las elecciones", ha declarado el presidente de la junta directiva del partido, Golbert Koné Kafana, durante una reunión en la ciudad de Abiyán. En este sentido, ha señalado que el partido debe destacar "la valoración más que positiva de la gobernanza" de Ouattara para "darle una contundente victoria en las próximas elecciones presidenciales". "Los buenos resultados del presidente al frente del Estado son, en sí mismos, un argumento de campaña electoral, argumento que ha dado al RHDP los mejores sufragios desde 2015", según reza un comunicado publicado en el perfil de Facebook de la formación política. "Todas nuestras energías deben dirigirse hacia el objetivo de ganar las elecciones presidenciales, en primera vuelta y con un resultado lo suficientemente amplio como para aniquilar cualquier disputa", ha agregado, después de remarcar que "no es momento para disputas internas" en el marco de "guerras de liderazgo" que "deben cesar. "Debemos mostrar nuestra capacidad de superarnos y de anteponer los intereses del partido, y por tanto del país, antes incluso que nuestras ambiciones personales", ha agregado. Las presidenciales en Costa de Marfil se celebrarán en octubre de 2025, en un momento en el que el RHDP ha aumentado su presión para que Ouattara, de 82 años y que todavía no se ha pronunciado al respecto, se presente a la reelección. Su principal oponente será el expresidente Laurent Gbagbo (2000-2011) que aceptó a principios de marzo la nominación de su formación, el Partido del Pueblo Africano - Costa de Marfil (PPA-CI) para presentarse de nuevo a los comicios. En teoría, Gbagbo está inhabilitado para postularse debido a una sentencia de 20 años de cárcel por su papel en la conspiración para extraer dinero de las arcas del Banco Central de África Occidental durante una sangrienta crisis postelectoral que dejó 3.000 muertos tras su negativa a admitir su derrota en los comicios en 2010. Aunque fue absuelto por el Tribunal Penal Internacional (TPI) e indultado por Ouattara, no ha sido amnistiado, lo que le excluye de las listas electorales.

