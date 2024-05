Vox cree que Feijóo ha improvisado al abrir la puerta a un pacto con Meloni y que va a rebufo de Von der Leyen

Vox está convencido de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, improvisaba cuando abrió la puerta a pactar con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y que este movimiento no forma parte de una estrategia trabajada y definida de cara a las elecciones europeas del 9 de junio, sino que va a rebufo de Ursula von der Leyen. Feijóo aseguró el jueves, en el arranque de la campaña para las elecciones al Parlamento Europeo, que Meloni no le parece "homologable" a otros partidos "que se consideran extrema derecha en Europa". Poco antes, Von der Leyen, que aspira a renovar su mandato como presidenta de la Comisión Europea, tendió la mano a la líder de Hermanos de Italia y evitó señalar directamente al grupo de los Conservadores y Reformistas (ECR) o Identidad y Democracia (ID) como línea roja para pactar, que sí trazó sobre "los amigos de (el presidente de Rusia, Vladimir) Putin". Fuentes de la Ejecutiva de Vox, partido adscrito a la familia política de Meloni en el Parlamento Europeo, el ECR, señalan que el líder 'popular' hace seguidismo a Von der Leyen e improvisó sus palabras sobre la mandataria italiana. No creen que formen parte de una estrategia bien planteada y definida de cara a los comicios europeos, que Vox ve "cruciales". Las fuentes valoran que la mano tendida de Von der Leyen al ECR, espacio político que Vox comparte, entre otros, con el polaco Ley y Justicia, obedece a un probable cambio de equilibrios en la Eurocámara resultante de las elecciones del 9J. Vox considera que el espacio político que representan el ECR y el ID podría representar el 25% de la composición del Parlamento Europeo, frente al 17% actual, lo que haría difícil al Partido Popular Europeo (PPE) y Von der Leyen excluirles. Y ahonda en su diagnóstico: cree que los partidos del PPE serán penalizados en futuros ciclos electorales en sus respectivos países si la presidenta de la Comisión Europea persiste en el cordón sanitario a todos los partidos que hay a su derecha. MELONI, "UNA ESPECIE DE DIABLO" El cabeza de lista de Vox para las elecciones europeas, Jorge Buxadé, ha censurado este viernes en Oviedo las palabras de Feijóo, y ha recordado que, cuando Meloni ganó las elecciones italianas en 2022, los políticos españoles la consideraban "una especie de diablo" porque lidera el Partido de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Buxadé es el vicepresidente del partido, que comparte nombre con el grupo parlamentario de la Eurocámara. En cualquier caso, en declaraciones a los medios de comunicación, Buxadé ha querido ratificar que Vox no apoyará la candidatura de Von der Leyen para presidir la Comisión Europea. Así, ha pedido al líder 'popular' que "rompa la coalición con el PSOE" en la UE. Una de las líneas maestras de Vox para la campaña de las elecciones del 9 de junio es denunciar que, a su juicio, el PP y el PSOE son indistinguibles en Bruselas, una crítica que Vox viene repitiendo desde hace meses para diferenciarse de los 'populares'. "Ejecutan las mismas políticas en agricultura, ganadería, pesca, logística y el sector transporte, han votado igual, son ellos los que tienen que dar explicaciones", ha abundado el líder de Vox en la delegación de Bruselas. También ha censurado la pretensión del PP de plantear la campaña como un "plebiscito" sobre la Presidencia de Pedro Sánchez. Vox encara la campaña para las elecciones europeas con unas perspectivas favorables, ya que las encuestas pronostican que incrementará su representación en el Parlamento Europeo. Ha previsto una campaña en la que pretende explotar sus temas icónicos, como el respeto a la soberanía nacional en Bruselas, la oposición al Pacto Verde y la Agenda 2030 o el blindaje de las fronteras para evitar la inmigración ilegal.