La UE discute el lunes con países árabes el plan de paz para Gaza tras reconocimiento de España, Irlanda y Noruega

Los ministros de Exteriores de la Unión Europea discutirán con sus homólogos de Oriente Próximo este lunes el futuro en Gaza, con la vista puesta en una salida a la guerra entre Israel y Hamás y en trabajar para la solución de dos Estados, tras el paso dado por España, Irlanda y Noruega para reconocer el Estado de Palestina. El lunes viajarán a Bruselas los titulares de Exteriores de Egipto, Qatar, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, además del secretario de la Liga Árabe, en una cita en la que insistirán en poner fin a la guerra entre Israel y Hamás, que ha dejado más de 35.000 muertos en la Franja, así como avanzar en la solución de dos Estados. Los países árabes llegan a la capital comunitaria con una propuesta de paz propia y planes para Gaza, una vez se logre el fin de las hostilidades en la Franja. La idea de la UE es acercar posiciones y escuchar la perspectiva de los países de la región, con la idea en trabajar en una conferencia de paz, que viene reclamando España desde hace meses. "Queremos escuchar y compartir la contribución de la UE para poner fin a la crisis", ha explicado un alto cargo de la UE. En la jornada del domingo en Bruselas estará el primer ministro Mohammed Mustafá para encuentros de alto nivel y se espera que el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, se reúna con el dirigente de la Autoridad Palestina. Todo en un momento en el que España, Irlanda y Noruega han acordado el reconocimiento de Palestina, que se hará formal el martes 28. Estos países ven este paso como una contribución a la solución de dos Estados, denominador común dentro de la UE pese a las diferencias que genera la crisis en Oriente Próximo. El paso fue aplaudido por la región, asegurando que la decisión "les pone en el lado correcto de la historia". Arabia Saudí, Qatar, la Autoridad Palestina y Hamás también acogieron con satisfacción el gesto. Otros países del bloque observan el reconocimiento con más recelo, al entender que no es el momento adecuado para dar este paso y aunque el tema estará sobre la mesa de ministros este lunes una fuente diplomática explica que no supone una "carga adicional" para el resto de Estados miembros pues cada uno tiene autonomía para esta decisión. Antes de la cita del lunes, otra delegación diplomática criticaba abiertamente el paso de España, Irlanda y Noruega insistiendo en que "no ayudará" al proceso de paz y hará todo "más difícil" ya que, a su juicio, el asunto tiene que ir de la mano de conversaciones entre israelíes y palestinos. "Entendemos que se ha hecho básicamente por razones políticas internas y tal vez no tiene mucho que ver con lo que está pasando en Oriente Próximo", señalaba.