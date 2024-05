Israel responde a la CIJ que su operación militar en Rafá no pone en riesgo la vida de los palestinos

El Gobierno de Israel ha reaccionado a la orden de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de que detenga "inmediatamente" la ofensiva sobre Rafá asegurando que no ha llevado ni llevará a cabo operaciones militares que "puedan conducir a la destrucción de la población civil palestina". "Israel no ha llevado ni llevará a cabo operaciones militares en el área Rafá que creen condiciones que podrían conducir a la destrucción de la población civil palestina, total o parcialmente", señala uno de los puntos del comunicado conjunto de las autoridades israelíes a la orden de este viernes de la CIJ. Israel ha insistido en que está llevando a cabo una "guerra justa" y que están amparados por su supuesto derecho a continuar con una ofensiva que ha dejado ya 35.800 muertos en toda la Franja de Gaza para responder a los ataques de Hamás del 7 de octubre en los que fallecieron 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas. "Israel hace esto de acuerdo con su derecho a defender su territorio y a sus ciudadanos, manteniendo al mismo tiempo sus valores morales y el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario", ha dicho. Al mismo tiempo, ha señalado que continuarán con sus "esfuerzos" para permitir la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y que actuarán de conformidad con la ley para reducir en la medida de lo posible los daños a la población civil. "Israel seguirá manteniendo abierto el paso de Rafá, permitirá la entrada continua de ayuda humanitaria desde el lado egipcio del cruce y evitará que las organizaciones terroristas lo controlen", ha dicho. Asimismo, las autoridades israelíes no han dejado pasar la ocasión para referirse de nuevo a la demanda que Sudáfrica presentó contra ellos por "genocidio" como "acusaciones falsas, escandalosas y repugnantes".