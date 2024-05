Irlanda tacha de "inaceptable" la reprimenda israelí al embajador irlandés por el reconocimiento de Palestina

El vice primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, ha denunciado este viernes que la reprimenda hecha por las autoridades israelíes en la víspera contra la embajadora israelí --junto con los embajadores español y noruego-- por el reconocimiento del Estado palestino fue "totalmente inaceptable". Los representantes diplomáticos de los tres países europeos fueron convocados por el Gobierno israelí para reprenderles por el reconocimiento de Palestina por parte de sus respectivos Gobiernos y, además, mostrarles imágenes de los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre y que desencadenaron la ofensiva israelí en Gaza. "Me parece totalmente inaceptable y no es forma de tratar a los diplomáticos, y está fuera de la norma por la que se trata a los diplomáticos en cualquier país", ha manifestado el vice primer ministro Martin, quien también lidera la cartera de Exteriores y la de Defensa de Irlanda. "Los canales diplomáticos son muy importantes para mantener el contacto con las personas que explican las respectivas posiciones de los gobiernos", ha añadido un Martin que ha reprochado que los medios de comunicación israelíes estuvieran presentes y filmando la reunión de los embajadores en Tel Aviv. Asimismo, el 'número dos' del Ejecutivo irlandés ha reconocido que Dublín contaba con una contundente respuesta de las autoridades israelíes a su reconocimiento del Estado palestino, y que su embajadora en Tel Aviv sería convocada al Ministerio de Exteriores. Sin embargo, el mostrar imágenes de los ataques de Hamás ante medios de comunicación israelíes es algo que nunca antes se había visto en otros países y, según Martin, "la mayoría de la gente" coincide en que esta maniobra no entra dentro de los "parámetros de las normas aceptables" sobre las relaciones diplomáticas. "Me comunicaré directamente, por escrito si es necesario, con el ministro de Asuntos Exteriores israelí (Isral Katz) porque nuestros discursos sobre el reconocimiento de Palestina fueron equilibrados. En cuanto a mi propia contribución, fue muy clara en cuanto a nuestro rechazo de cualquier enfoque monoétnico del conflicto", ha dicho. Los Gobiernos de Irlanda, España y Noruega confirmaron a mediados de semana su reconocimiento del Estado palestino, una medida que entrará en vigor a partir del 28 de mayo y que ha generado profundo malestar entre las autoridades israelíes, que rápidamente convocaron a los respectivos embajadores y prometieron "severas consecuencias".