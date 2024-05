De la Fuente confía en que su renovación se haga "con una persona total y absolutamente legitimada"

El seleccionador español de fútbol masculino, Luis de la Fuente, ha confiado este jueves en que su renovación se realice "con una persona total y absolutamente legitimada" en la jefatura de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), habida cuenta de que está apalabrada, pero en un contexto de provisionalidad respecto a la presidencia de Pedro Rocha. "Siempre hay una muy buena voluntad por ambas partes, eso lo primero. Se anunciará antes de que empiece la concentración para la Eurocopa, seguro. Que los acontecimientos se desarrollen y, en el momento que se tenga que hacer, se hará siempre con una persona que esté total y absolutamente legitimada y de forma, como no puede ser de otra manera, total y absolutamente legal", declaró De la Fuente a Movistar Plus+. "Luego, no habrá nada que preocuparse si renuevo, si firmo; cuando firme, se hará de la manera más... Seguro que se hará. Los tiempos de Dios son perfectos, que yo digo, y veremos cuándo hay que hacerlo; pero, insisto, siempre será antes de que comience la concentración", retieró. En este sentido, opinó sobre Vicente del Bosque presidiendo la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación creada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para controlar a la RFEF. "Con él tengo una relación excepcional. He hablado con él, pero no ahora, hablo con él mucho durante todo el tiempo, durante el resto del año, voy a diferentes eventos y acontecimientos con él", dijo el técnico riojano. "Realmente no sé lo que va a hacer. Pero todo lo que haga Vicente, en cualquier caso, estoy tranquilísimo porque va a ser y será muy bueno para el fútbol español, para la RFEF y por supuesto para los profesionales que estamos trabajando en la casa", subrayó De la Fuente. "Sé que Vicente y yo nos tenemos un aprecio, un cariño mutuo. Y una admiración yo, hacia su persona, infinita. Y sé que me desea lo mejor. Con Vicente no hay ningún problema, todo lo contrario", afirmó el actual entrenador de la 'Roja' al respecto de un ambiente polémico en la RFEF. "Verdaderamente ha sido un año muy difícil, muy difícil, donde he tenido que atender situaciones que creo que no me competían. Yo soy seleccionador nacional y creo que lo mío es el fútbol. Lo que yo tenía que haberme centrado durante todo este tiempo y haber atendido es al fútbol y haber rendido cuentas por los resultados, que es lo que verdaderamente entiendo que te ponen en tu lugar", lamentó el riojano. "No somos ajenos a todo el ruido que ha sucedido, a todo lo que ha acontecido. Pero desde luego nosotros hemos demostrado gran profesionalidad, estando centrados en lo que teníamos que estar y convivir con esa situación, insisto que nada agradable, con la naturaleza que necesitábamos para que los futbolistas se sintieran cómodos", apostilló. Por otra parte, describió al director deportivo como "una figura importante" en la RFEF. "Un director deportivo tiene que estar cerca del seleccionador para que, entre otras cosas, yo no tenga que atender esas situaciones que he dicho que me ha tocado lidiar con ellas", insistió. "Es importante que sea el responsable de una portavocía de la Federación de los temas institucionales, fundamentalmente, y deportivos. Y yo centrarme únicamente en lo deportivo", argumentó. "Soy como soy. Pero debería centrarme solo y exclusivamente en el fútbol. Como no tengo nada que ocultar, lo he dicho en otras ocasiones, pues atiendo y respondo a todas las preguntas. Pero hay situaciones que, vuelvo a decir, no es competencia mía. Yo soy un profesional y un empleado de la RFEF, y lo que quiero es que me dejen trabajar tranquilo", aseveró. A colación, De la Fuente respondió de modo tajante si había pensado en dejar su cargo debido a asuntos judiciales que afronta la RFEF. "No, nunca", aseguró. "¿Por qué iba a dejarlo? Yo lo estaba haciendo muy bien y solo necesitaba tiempo y espacio para poder dedicarme a lo que, insisto, controlamos. Es lo único que nos tiene que ocupar", concluyó.