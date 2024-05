Carlos Alcaraz: "No necesito tantos partidos para coger buena forma"

El tenista español Carlos Alcaraz se mostró tranquilo con su preparación para Roland Garros a pesar de haberse perdido por lesión los torneos de Montecarlo, Barcelona y Roma, ya que no necesita "tantos partidos para coger buena forma", al tiempo que apuntó que está "mejor" y dejando atrás la preocupación física. "Ahora estoy mejor. Le estoy pegando más fuerte y con más intensidad a la derecha que en Madrid, por ejemplo. Aún sigo pensándolo de vez en cuando al golpear", afirmó este viernes en rueda de prensa ya en París, a las puertas del segundo 'grande' de la temporada. El murciano ha ido subiendo la carga de trabajo hasta llegar a la Philippe Chatrier preparado, aunque aún tiene que quitarse de la cabeza su última lesión. "Es algo que tengo que estar trabajando estos días en los entrenamientos, ya que las cosas están yendo muy bien con mi antebrazo, tanto dentro como fuera de la pista", dijo. "Tengo que confiar en el trabajo que he hecho, en mi equipo y en cómo vengo para intentar que se me vaya ese pensamiento, pero ahora mismo sigo teniéndolo", añadió sobre esa lesión en su antebrazo derecho desde que cambió de superficie tras Miami. Después de arrastrar molestias y caer en cuartos de final en Madrid, el campeón de dos 'Grand Slam' renunció a Roma, con lo que llegará a París con sólo cuatro partidos en la gira europea sobre tierra. "Cada uno es diferente, como jugador y como persona. Hay gente que necesita muchísimos partidos, muchos torneos, y otros que no tanto. Yo me considero una persona que no necesita tampoco entrenar todos los días para coger el buen ritmo", confesó. "A lo mejor hay alguno que me puedo saltar, como muchos habéis visto en los 'Grand Slams'. Hay días de descanso que no juego, y luego eso no me juega una mala pasada. Soy un jugador que no necesita tantos partidos para coger su buena forma", añadió. Por otro lado, Alcaraz valoró un Roland Garros sin claro favorito. "Eso es lo bonito que tiene el tenis ahora mismo: hay un amplio abanico de jugadores que pueden ganar los mejores torneos, que pueden ganar los 'Grand Slams'. Ves los partidos sin saber qué va a pasar. Yo creo que eso es bonito", afirmó. "Rafa siempre está ahí. Zverev siempre está ahí, aunque se enfrente en primera con Nadal. A Sinner, aunque venga de una lesión, también le veo capaz de poder conseguirlo. Y por supuesto a Djokovic. No tengo un favorito claro para ganar el torneo, hay un amplio abanico de tenistas que pueden conseguirlo", terminó.