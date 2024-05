Olga Moreno y Agustín Etienne, juntos de nuevo por Madrid

Después de meses alejados del foco mediático, parece que el amor está más que consolidado en su relación sentimental, aunque lo cierto es que tampoco se libraron de los rumores de crisis. Este jueves, Olga Moreno y Agustín Etienne han reaparecido ante las cámaras y lo cierto es que los hemos visto súper enamorados. Después de disfrutar de una comida en el centro de la capital, Olga y Agustín salían del restaurante con una sonrisa en sus rostro y algo sorprendidos por la presencia de las cámaras... y es que hace muchos meses que no les vemos compartir tiempo juntos. De hecho, la que exmujer de Antonio David expresaba su sorpresa: "Qué de tiempo hacía que no os veía" y se mostraba de lo más tímida: "Venga, que hay mucha gente". Sin querer hacer ninguna declaración, Olga nos aseguraba que "no voy a decir nada, de verdad" y eso que solamente se le estaba preguntando por 'Supervivientes 2024'... a lo que, por sorpresa, Agustín alzaba la voz: "A mí me ha gustado el concurso de Javier Ungría". Esas han sido las únicas palabras que hemos escuchado de la pareja, ni siquiera nos han querido confirmar si estarían dispuestos a pasar por el altar o qué les ha parecido todo el revuelo que se ha formado en la vida de María del Monte.