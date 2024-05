Mónica Cruz cambia de actitud con la prensa y se sincera sobre su relación con Alejandro Sanz: "No hay nada"

Alejandro Sanz y Mónica Cruz se convertían en la última pareja sorpresa de 2023. La revista '¡Hola!' revelaba tras la celebración del cumpleaños del cantante el pasado 19 de diciembre, que se habrían estado viendo con frecuencia en los últimos meses. Y era innegable, su especial amistad se afianzaba a pasos agigantados después de sus citas en Cantabria el pasado agosto, en algunos conciertos del cantante de 'Corazón partío', en la gala de los Latin Grammy celebrada en noviembre en Sevilla, o en la fiesta del ex de Rachel Valdes, donde incluso compartieron su primera imagen juntos en redes sociales. Desde entonces, han sido varias las ocasiones en las que la hermana de Penélope Cruz ha guardado silencio cuando le hemos preguntado por su historia de amor con Alejandro, lo que provocó que diésemos por hecho que en su caso se cumplía el refrán de "quien calla otorga". Pero parece que no es así, ya que en su reaparición como embajadora de la marca Clarel Mónica ha decidido acabar de raíz con las especulaciones y no ha dudado en desmentir su relación con el cantante, sin aclarar si en su momento tuvieron algo más que una amistad pero que lo suyo no salió bien. "Yo no he dicho nada, yo no tengo una relación, yo no he hablado de nada, todo ha sido como... Voy a seguir sin entrar ahí. Yo, como veréis, no hay nada. Y el día que tenga una relación, pues no lo voy a tener encerrado bajo llave, ¿no?" ha zanjado visiblemente incómoda, asegurando que aunque "nunca hablo de estas cosas" no tiene nada con Alejandro. A pesar de que ha pedido a los reporteros que no le preguntasen sobre este tema, sí ha admitido que los rumores de relación con el artista le pillaron "por sorpresa". "Fueron como... No sé. A ver, no me están relacionando con un asesino en serie. Me encanta Alejandro, somos muy amigos, le conozco hace mil años, le adoro, pero las cosas caen por su propio peso cuando no tienen una verdad. Entonces, cuando no es algo que cuentes tú, que no es una realidad, yo prefiero mantenerme al margen" ha sentenciado. Además, ha dejado claro que de haber sido cierto, lo hubiese confirmado en su momento: "Claro, yo no tengo que esconder el día que tenga una pareja, eso no es malo. El día que tenga una pareja voy a estar feliz, entonces no voy a tener que... Es una normalidad, por eso, entonces no hay ningún problema. Tampoco es que vaya a vender exclusivas porque no va conmigo eso, pero no me voy a esconder" ha asegurado.