Chema Tejado se enfrenta a la prensa mientras Samara celebra la libertad de Antonio Tejado

Un día después abandonar la prisión tras conseguir la libertad provisional, Antonio Tejado, ha intentado retomar su vida con total normalidad, rodeado de sus seres queridos en todo momento. Su pareja, Samara, no se ha separado de él, al igual que su madre María José y su hermano Chema. Por su parte, la pareja del colaborador de televisión ha decidido mantenerse en silencio sobre los recientes acontecimientos. Al ser abordada por los medios, Samara se limitó a decir: "No voy a hablar nada, de verdad. Gracias, eh. Os lo agradezco". Con estas palabras, deja claro que no tiene intención de compartir detalles sobre cómo ha sido el primer día del sobrino de María del Monte fuera de prisión ni cómo ha afrontado ella esta situación. Por otro lado, la tensión también se ha hecho evidente en el entorno familiar de Antonio Tejado. Chema Tejado, su hermano, se mostró visiblemente molesto con la prensa. En un encuentro con los periodistas, expresó su incomodidad diciendo: "Me estás empujando". Al igual que Samara, Chema evitó desvelar detalles sobre el reencuentro con Antonio tras su salida de prisión. La familia Tejado enfrenta estos momentos difíciles bajo la presión mediática, optando por no proporcionar más información sobre su situación personal y familiar.