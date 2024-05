Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas apoyan a su hija en el concurso de saltos

Luis Alfonso de Borbón y Margarita Vargas han disfrutado de un fin de semana súper especial en el que la protagonista ha sido, sin lugar a duda, su hija Eugenia de Borbón y Vargas. La joven ha heredado de sus padres su pasión por el mundo de los caballos y ha participado en el Longines Global Champions Tour 113. Toda la familia al completo se ha dejado ver en el Club de Campo Villa de Madrid para ser testigos de cómo Eugenia participaba en el Concurso de Saltos Internacional de obstáculos... y lo cierto es que no le han quitado el ojo de encima, dándole el mayor apoyo posible. Luis Alfonso y Margarita no estaban solos, estaban acompañados por sus tres hijos menores y la abuela materna, Carmen Leonor Santaella Tellería. Muy pendiente de la jinete, todos han demostrado la gran unión familiar que existe y cómo se apoyan ante cualquier objetivo. Derrochando complicidad, lo cierto es que hacía tiempo que no veíamos al hijo de Carmen Martínez Bordiú y Margarita Vargas tener tantas muestras de cariño a ojos de todo el mundo. Y es que en más de una ocasión se han dejado ver muy sonrientes y caminando abrazados... y no solo entre ellos, también con sus hijos.