Temas del día de EFE Internacional del 16 de mayo de 2024 (16.00.GMT)

Pekín.- Los líderes chino y ruso, Xi Jinping y Vladímir Putin, dejaron clara su buena sintonía durante su encuentro hoy en Pekín, un cara a cara que aleja las esperanzas occidentales de que Pekín presione a Moscú para que pise el freno en Ucrania. Por Jesús Centeno (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Enviado)

-China y Rusia cooperarán en automóviles frente a los recelos de EEUU y UE sobre el sector (Texto) (Foto) (Vídeo) (Enviado)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Tras más de siete meses de guerra el Ejército israelí vuelve a combatir en el norte de la Franja de Gaza, donde asegura que el grupo islamista Hamás se está reagrupando, mientras prosigue con su ofensiva en Rafah, refugio de la mayoría de palestinos desplazados por la guerra. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Manama (Baréin) - Los 22 países que conforman la Liga Árabe acordaron este jueves tomar medidas "inmediatas" para instar a la comunidad internacional a reconocer el Estado de Palestina y extender una invitación para celebrar una conferencia de paz internacional auspiciada por Naciones Unidas con ese propósito. (Texto) (Foto) (Enviado)

La Haya - El Gobierno sudafricano advirtió hoy a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de que la ofensiva israelí en Rafah es “el último paso en la destrucción de Gaza” y pidió al tribunal exigir a Israel “de forma claramente explícita” el cese de sus operaciones militares en la Franja. (Texto) (Foto) (Vídeo).

ESLOVAQUIA ATENTADO

Praga/Viena - El primer ministro eslovaco, Robert Fico, está estabilizado pero muy grave, después de haber sido intervenido durante cinco horas de las heridas de balas que sufrió el miércoles en un intento de asesinato, según informó este jueves el hospital donde está ingresado. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo).

- El agresor de Robert Fico: un ultranacionalista racista que defendía la no violencia (Texto) (Enviado)

ESPAÑA REINO UNIDO

Bruselas - Los ministros de Asuntos Exteriores de España y Reino Unido, José Manuel Albares y David Cameron, se reúnen por segunda vez en Bruselas con el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Maroš Šefčovič, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, para avanzar en un acuerdo sobre la frontera del Peñón tras el Brexit. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo).

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú - Los enfrentamientos entre rusos y ucranianos en el frente de Jarkov (noreste) continúan, donde Ucrania asegura estar avanzando hacia la estabilización, aunque Moscú anuncia la toma de nuevas localidades. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo) (Enviado)

Leópolis (Ucrania)- Kiev ha rechazado las declaraciones de Vladimir Putin acerca de una apertura de negociaciones y ha advertido que Rusia trata de reforzar sus ataque a Járkov y utilizaría cualquier pausa sólo para recuperar fuerzas de cara a una nueva ofensiva. Por Rostyslav Averchuk (Texto). (Enviado)

Kiev - La arbitrariedad y el poder ilimitado de las fuerzas de ocupación rusas afectan a todos los ciudadanos ucranianos bajo dominación rusa, pero ser parte del colectivo LGBTQ es un factor adicional de riesgo para ser víctima de persecución, abusos y humillaciones. Por Marcel Gascón (Texto) (Foto) (Enviado)

ONU ECONOMÍA

Naciones Unidas - Naciones Unidas publica el Informe de Perspectivas Económicas mundiales, que afina las presentadas el pasado mes de enero, en las que se estableció para 2024 un crecimiento de la economía global del 2,7 %, pero con la incertidumbre de la política monetaria, la guerra de Ucrania y posibles problemas en las cadenas de suministro. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

CRISIS MIGRATORIA

Tapachula (México) - Migrantes varados en la frontera de México y Guatemala esperan este jueves con ansiedad la reunión que me mantienen mañana los presidentes mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y guatemalteco, Bernardo Arévalo. Por Juan Manuel Blanco (Texto) (Foto) (Vídeo) (Enviado)

Puerto Barrios (Guatemala) - Miles de migrantes atraviesan a diario la frontera entre Honduras y Guatemala en su camino hacia Estados Unidos, enfrentándose a la amenaza de enfermedades tropicales como el dengue o el arresto de las fuerzas de seguridad y su posterior deportación. Por David Toro Escobar. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Enviado)

FESTIVAL CANNES

Cannes (Francia) - Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy son hoy los protagonistas del Festival de Cannes, donde presentan fuera de competición la película 'Furiosa', nueva entrega de la saga 'Mad Max', en una jornada en la que se proyecta por primera vez la esperadísima 'Megalópolis', de Francis Ford Coppola. (Texto) (Foto) (Enviado)

17.00h París - FRANCIA ECUADOR - El presidente francés, Emmanuel Macron, se entrevista con el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, durante la visita de este a Francia, en la gira europea que realiza y que mañana le lleva a España. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Washington - EEUU RACISMO - El presidente de EE.UU., Joe Biden, se reúne con los demandantes del histórico caso "Brown v. Board of Education", el fallo histórico del Tribunal Supremo que hace 70 años puso fin a la doctrina "separados pero iguales" que había regido la educación pública estadounidense desde 1896 y avalaba la segregación racial en las escuelas.

Santo Domingo - REPÚBLICA DOMINICANA ELECCIONES - El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, tercero en intención de voto según las encuestas, habla con EFE de sus proyectos para el país. (Texto) (Foto) (Vídeo).

Quito.- ECUADOR CORRUPCIÓN.- La Justicia de Ecuador inicia la audiencia preparatoria de juicio contra los acusados en el caso 'El Gran Padrino, cuya revelación dio pie a la salida anticipada del mandato del presidente Guillermo Lasso (2021-2023). (Texto)

Brasilia.- LATINOAMÉRICA REFUGIADOS.- Delegados de los países de América Latina se reúnen en Brasilia entre este jueves y viernes para dar continuidad al debate de un plan de acción para la protección de refugiados, desplazados y apátridas, en el marco del proceso conocido como Cartagena+40. (Texto)

Nueva York.- ARGENTINA YPF.- Fecha límite para que Argentina responda a la solicitud de los beneficiarios del caso YPF en Nueva York sobre la transferencia de la titularidad de sus acciones de la petrolera expropiada.

19:00h.- Washington.- EEUU INMIGRACIÓN.- El director adjunto en funciones de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, Patrick J. Lechleitner, ofrece este jueves una rueda de prensa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Washington.- EEUU LATINOAMÉRICA.- La comandante Laura Richardson, al frente del Comando Sur del Ejército estadounidense, habla en el centro Wilson sobre el mantenimiento y fortalecimiento de la democracia en Latinoamérica.

Nueva York.- EEUU ARTE.- Subasta de la colección de cuadros del productor de TV Norman Lear. Incluye lienzos de David Hockney, Roy Lichtenstein o Ed Ruscha, y espera recaudar más de 50 millones de dólares. Galería Christie´s. (Texto)

Nueva York - EEUU SUBASTAS - Sotheby's subasta un cuadro colaborativo de Warhol y Basquiat estimado entre quince y veinte millones de dólares y otro de Eleonora Carrington entre doce y dieciocho millones, estrellas de la jornada de arte moderno de la casa. (Texto)

14:00h.- Caracas.- VENEZUELA ELECCIONES.- El candidato presidencial de la principal coalición opositora de Venezuela, Edmundo González Urrutia, participa en un acto en el que recibirá el apoyo de la formación antichavista Encuentro Ciudadano. Colegio de Ingenieros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Ciudad de Panamá.- PANAMÁ GOBIERNO.- El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, adelanta este jueves los primeros nombres de los ministros que integrarán su Gabinete (Consejo de Ministros) a partir del 1 de julio, cuando asuma su mandato para el periodo 2024-2029. (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Nueva York.- EEUU INMIGRACIÓN.- Organizaciones y activistas proinmigrantes en Nueva York reclaman ante la Alcaldía medidas para frenar los desahucios en refugios de inmigrantes, financiar sus servicios legales y mejorar los servicios de educación e idiomas dirigidos al colectivo, entre otras.EFE

