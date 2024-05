La OTAN no ve "avances estratégicos" de Rusia en Járkov

La OTAN ha asegurado este jueves que Rusia no cuenta con las tropas necesarias para lograr avances estratégicos en Járkov después de que en los últimos días Rusia lograra hacerse con el control de varias localidades y cruzar la frontera en la zona norte. En rueda de prensa desde Bruselas tras la reunión del Comité Militar de la OTAN, el comandante supremo aliado, Christopher Cavolli, ha considerado que la situación es difícil para Ucrania, pero ha minimizado los avances de Moscú en el este del país, al señalar que el Ejército ruso no cuenta con los "números" necesarios para lograr avances estratégicos y apuntar que las operaciones han conseguido una ventaja pero son solo a escala local. Cavolli tampoco ha considerado que estemos ante una gran ofensiva rusa, ya que ha explicado que no se percibe una gran movilización y los estándares tienen que ver con el reclutamiento anual pero "no está relacionado con el conflicto". En la misma línea, el presidente del Comité Militar de la OTAN, el almirante holandés Rob Bauer, ha señalado que la situación en el campo de batalla no ha registrado un cambio drástico que lleve a las autoridades ucranianas a plantearse sentarse en la mesa de negociación. "No son avances estratégicos, ni éxitos. No hay razón para que haya cambios en Ucrania", ha argumentado Bauer, quien ha explicado que las tropas de Ucrania tienen la difícil tarea de retomar el territorio pero que tampoco es fácil para Rusia lograr avances en esas zonas que ya ocuparon al principio del conflicto. La situación en Járkov ha empeorado para los ucranianos en las últimas semanas, tanto que Kiev reconoció que las tropas del Ejército ruso habían logrado "éxitos tácticos", al mismo tiempo que sustituía al jefe de operaciones en la región. Por el momento unas 14.000 personas han tenido que abandonar sus hogares como consecuencia de esta renovada ofensiva rusa sobre el norte de la región, en la que la ciudad de Vovchansk se ha convertido ahora en el principal objetivo de Moscú.