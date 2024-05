El FBI retuvo durante horas al historiador israelí Ilan Pappe tras aterrizar en Detroit

Nueva York, 16 may (EFE).- El reconocido historiador israelí Ilan Pappe fue retenido durante dos horas por el FBI en el aeropuerto de Detroit (EE.UU.) como parte de un interrogatorio en el que se le pidió que aclarara si es "partidario de Hamás", informó el propio docente el miércoles por la tarde en su cuenta de Facebook.

"Sabían que los profesores de historia de 70 años suponemos una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos?", ironizó Pappe sobre este incidente ocurrido el lunes, en el que le retiraron su teléfono celular y "copiaron" su contenido.

Docente en la Universidad de Exeter (Reino Unido), y con formación en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en la Universidad de Oxford, Pappe ha escrito una decena de libros en los que retrata el conflicto entre Israel y Palestina desde una perspectiva antisionista.

Entre sus títulos destacan 'A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples' (2003), 'The Ethnic Cleansing of Palestine' (2006) y 'The Idea of Israel: A History of Power and Knowledge'.

"¿Considera que las acciones israelíes en Gaza son un genocidio?", "¿cuál es la solución al conflicto?", citó el profesor entre las preguntas que las autoridades estadounidenses le hicieron en Detroit.

"Sus preguntas eran de otro mundo (...) En algunos casos les remití a mis libros y en otros respondí lacónicamente sí o no... Estaba bastante agotado después de 8 horas de vuelo", explicó Pappe en la publicación donde evidenciaba su frustración con la situación.

Pappe detalló también que los dos agentes del FBI que le interpelaron durante dos horas "no abusaron ni fueron groseros" y que, tras una "larga conversación telefónica", lo dejaron marchar.

"¿(Conversaron) con los israelíes?", se pregunta Pappe en el texto publicado en Facebook.

El historiador se mostró consciente de que personas de origen palestino "han tenido experiencias mucho peores", pero que su preocupación creció después de que Francia y Alemania prohibieran la entrada de Ghassan Abu Sitta, rector de la Universidad de Glasgow, a sus territorios recientemente.

"Dios sabrá qué va a ser lo próximo", expresó para encontrarle finalmente la cara positiva a este tipo de "acciones de EE.UU. o países europeos bajo presión de lobbies proisraelíes o de la propia Israel".

"Huelen a puro pánico y desesperación como reacción a que Israel se convierta muy pronto en un Estado paria, con todas las implicaciones que ello conlleva", concluyó Pappe. EFE

gac/rh/eat