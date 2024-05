Descubre los mejores consejos para detectar las red flags en el mundo de las citas virtuales

Cada vez son más las parejas que se conocen a través de citas virtuales. Sin embargo, para lograr encajar con alguien, es esencial saber detectar a tiempo las red flags: comportamientos inapropiados o tóxicos que nos alertan antes de iniciar una relación. Saber identificarlas desde el inicio es clave para elegir correctamente a una persona emocional y mentalmente estable con la que entablar una relación. Pero ¿cómo podemos saber si la persona al otro lado de la pantalla está sobrepasando el límite? Desde Seeking, el sitio de citas de lujo por excelendia, han preparado un cuestionario para detectar red flags en relaciones virtuales y saber identificarlas a tiempo. Las red flags no son iguales para todas las personas y se presentan de distintas formas en una conversación, aunque hay señales universales que son más fáciles de detectar. "Muchas veces las personas experimentan comportamientos extraños en una relación, pero están tan acostumbradas a ello que no saben identificar que se trata de una red flag. Hay que tener mucho cuidado y saber frenar a tiempo cualquier conducta fuera de lo normal", afirma Emma Hathorn, experta en citas de Seeking. Es por ello que Seeking ha elaborado una lista de las red flags más comunes al iniciar una conversación virtual: 1. Negativa a compartir información personal: Si alguien se niega a proporcionar su nombre completo o sus perfiles en redes sociales, es una señal de alerta. 2. Fotos e información en su perfil: Un perfil genuino debe tener suficientes fotos reales y una descripción auténtica con intereses y aficiones. 3. Exceso de mensajes: La impaciencia y el envío de múltiples mensajes preguntando qué haces, con quién estás y por qué no contestas pueden indicar un comportamiento controlador y obsesivo. 4. Pedir dinero: Nunca envíes dinero a nadie, por muy pequeña que sea la cantidad, aunque se haya ganado tu confianza. 5. Lenguaje inapropiado u ofensivo: El uso de un lenguaje irrespetuoso, agresivo o con insinuaciones sexuales es una clara señal para interrumpir la conversación. 6. Declaraciones de amor prematuras: Promesas de amor eterno antes de tiempo deben ser vistas con sospecha. 7. Intenciones claras: Ambos deben dejar claro lo que buscan en una relación desde el inicio. 8. Evitar reuniones en persona: Si alguien evita constantemente las reuniones en persona o las videollamadas, podría no ser quien dice ser. 9. Falta de admiración: Es importante que admires a tu posible pareja y que sus objetivos complementen a los tuyos. Estas son algunas de las señales que deben hacer sospechar que algo no va bien. Es fundamental confiar en nuestro instinto y establecer límites que nadie puede cruzar. "La prioridad de Seeking es la seguridad de los usuarios. Nos preocupamos porque todos aquellos que forman parte de Seeking.com puedan encontrar una persona con la que conecten al 100%, por eso, es fundamental reportar cualquier comportamiento extraño, por leve que parezca", concluyó Emma Hathorn. De esta manera, lo que Seeking busca es conexiones genuinas, basadas en la confianza y en compartir un estilo de vida alineado con los estándares de los usuarios. La plataforma de citas fomenta la seguridad, apoyando las citas honestas y respetuosas, y pone a disposición de los usuarios un sistema para reportar comportamientos sospechosos, investigando a fondo este tipo de situaciones.