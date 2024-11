Maratón con Kim Sung-cheol: qué K-dramas se ganaron un lugar en el top semanal de Netflix Corea del Sur

Rumbo al infierno, conocida como Hellbound, es una serie surcoreana que se transmite en Netflix. (Netflix)

Regresó el esperado ranking semanal de los K-dramas más vistos en este momento en Netflix Corea del Sur, que en esta ocasión trae los estrenos de nuevas temporadas de títulos reconocidos como Rumbo al infierno, protagonizada por Yoo Ah-in, Kim Hyun-joo y Park Jeong-min, mientras que otros se mantienen firmes en el ranking.

Este top basado en lo más visto del momento por los suscriptores surcoreanos. Muestra la tendencia de las producciones favoritas, volviéndose en una proyección de lo que en el resto de las regiones verá.

Todas estas producciones tienen tramas envolventes y actuaciones de primer nivel que están encantado a todas las personas que las miran, a continuación el nombre y la sinopsis de cada una de ellas.

Top 10 de K-dramas

1.- Rumbo al infierno

La aparición de unos seres sobrenaturales que condenan a los humanos al infierno coincide con la llegada de un grupo religioso fundado en la idea de la justicia divina.

Bienvenidos a un nuevo infierno. La segunda temporada de "Rumbo al infierno" ya está en producción. (Netflix)

2.- Un negocio virtuoso

En 1992, cuatro mujeres de origen rural que buscan un propósito, oportunidades e independencia crean un negocio de productos para adultos... y acaban encontrándose a sí mismas.

Un negocio virtuoso es una serie dirigida por Cho Woong, y protagonizada por Kim So-yeon, Yeon Woo-jin, Kim Sung-ryung, Kim Sun-young y Lee Se-hee. (Netflix)

3.- The Iron Squad: Temporada 4

Programa de supervivencia militar. Hay una competencia entre representantes de diferentes ramas del ejército coreano para determinar la unidad de fuerzas especiales más fuerte. Participarán 24 reservistas, 4 de cada unidad, que serán evaluados en misiones que pondrán a prueba su resistencia física, fortaleza mental y capacidad de cooperación.

En este programa de resistencia se verán a militares realizar varias actividades físicas. (FlixPatrol)

4.- Doubt (La duda)*

Jang Tae Soo es un legendario perfilador criminal de Corea. Fue uno de los primeros en su campo y abrió el camino para los analistas de conducta criminal en el país. Se ha ganado el absoluto respeto y confianza dentro de la organización policial. En casa, es padre soltero y cría solo a su hija.

Este drama de suspenso retrata el camino de un detective que tiene a un posible criminal más cerca de lo que cree. (FlixPatrol)

5.- Family by Choice (Familia por elección)*

Un romance juvenil sobre dos hombres y una mujer que no tienen parentesco consanguíneo pero que se trataron como familia durante su adolescencia y cómo se reencuentran después de 10 años.

El drama de una familia inusual muestra una serie de eventos que atrapan a los espectadores. (FlixPatrol)

6.- King of Karaoke: VS (Rey del karaoke)*

El nuevo programa de audición de supervivencia de Mnet, “KING OF KARAOKE: VS”, te invita al mundo del enfrentamiento de karaoke. Una diversa variedad de participantes de todo el país compite por el premio de 100,000 dólares.

Un programa que pone a competir a varias personas con talento para cantar en el Karaoke. (FlixPatrol)

7.- Guerra de cucharas blancas contra negras: Temporada 1

Con tres semanas consecutivas en el top 1, llega esta serie que reúne a ochenta cocineros desconocidos que forman parte del bando de las Cucharas Negras, quienes se enfrentan a veinte chefs de las Cucharas Blancas en una encarnizada competencia culinaria.

En esta competencia son bien recibidos tanto chefs como aficionados de la cocina siempre que tengan buen sazón. (Netflix)

8.- Comedy Revenge

Con la leyenda de la comedia Lee Kyung‑kyu como anfitrión, dieciocho gigantes del humor compiten en una batalla en la que las risas son el arma perfecta.

Lee Kyung-kyu, un comediante veterano que triunfó en 'Comedy Royale', lidera a los mejores comediantes en una batalla. (Netflix)

9.- All By Myself (Todo por mi cuenta)*

Sin descripción disponible.

10.- DAN DA DAN

Dos adolescentes deciden probar si los fantasmas o los álienes existen y terminan enfrentando aterradoras amenazas paranormales, recibiendo superpoderes y, tal vez, enamorándose.

Dan Da Dan es el anime más popular de la temporada de otoño y el que está llamando la atención de todos los fanáticos de la animación japonesa. (X @animeDANDADANen)

* El nombre de algunas series podría variar ya que actualmente su título solamente está disponible en inglés.

En esta ocasión en el último lugar se coló un anime que está llamando la atención de las personas, dando una buena oportunidad para probar producciones nuevas que prometen una historia y personajes profundos.

Cabe recordar que al ser un top basado en las preferencias actuales de Netflix Corea del Sur, es posible que algunos títulos no estén disponibles en la región.