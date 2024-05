Colombia solicita formalmente a España la devolución del Tesoro de los Quimbayas

El ministro de Cultura de Colombia, Juan David Correa, y el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Luis Gilberto Murillo solicitaron el pasado 9 de mayo, a través una carta formal a sus homólogos españoles, la devolución del Tesoro de los Quimbayas, según han informado fuentes del gobierno colombiano al diario 'El Espectador'. En la carta dirigida a Ernest Urtasun, el ministro de Cultura colombiano solicita "el retorno" de la Colección Quimbaya, que actualmente se encuentra en el Museo de América en Madrid, al haber sido "expoliada" por "guaqueros locales" al Reino de España en el año 1893 y apela a la "importancia" que el Gobierno español "otorga a las agendas globales en su reflexión en torno a la descolonización". Además, Correa y Murillo, quienes se han mostrado dispuestos a "apoyar los trámites" y ocuparse de los "gastos asociados", reconocen "los esfuerzos" de las autoridades españolas para la "conservación y protección" de la Colección, que reúne 122 de las 400 piezas halladas hace 150 años, bienes arqueológicos cerámicos, orfebres, líticos y orgánicos asociados al periodo Quimbaya Clásico. También han recordado tanto a Urtasun como al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, que esta devolución se enmarca dentro de los modelos internacionales referidos a "políticas de descolonización de los museos". "NO HAY DUDAS SOBRE LA TITULARIDAD DEL TESORO" Por su parte, el Gobierno afirmaba el pasado 23 de enero que "no hay dudas sobre la titularidad o la legalidad de la obtención" del Tesoro de los Quimbayas, un conjunto de piezas que "forma parte de las colecciones del Estado español". En la respuesta a una pregunta de un grupo de diputados 'populares' recogida por Europa Press y adelantada por 'ABC', el Ejecutivo explicaba que este conjunto artístico pertenece a España desde el año 1893, en que fue donado a la reina María Cristina por el por entonces presidente del Gobierno de Colomobia, Carlos Holguín. "No hay dudas, por tanto, sobre su titularidad ni sobre la legalidad de su obtención", ha remarcado el Gobierno, que sin embargo resalta a su vez el "debate internacional abierto" existente en torno al arte colonial. "Hay un debate acerca de obras de arte del periodo colonial que se encuentran fuera de sus países de origen, debate que el Ministerio de Cultura seguirá muy de cerca", apuntaba. Por su parte, Sumar -la formación política de Urtasun- encabezaba el debate de devolución de arte colonial, y así, el portavoz de Izquierda Unida en el Congreso, Enrique Santiago, junto al parlamentario de Sumar Gerardo Pisarello, registraron el pasado mes de octubre una pregunta escrita dirigida al Gobierno en funciones para interesarse sobre si "ha valorado iniciar los trámites necesarios" para la restitución del Tesoro de los Quimbaya a la República de Colombia. En la iniciativa se recordaba que esta es la voluntad manifestada por el actual Gobierno colombiano, que se suma a las demandas y reivindicaciones de la sociedad colombiana para recuperar "su legado histórico y cultural".