Las acciones de la brasileña Petrobras caen luego que Lula destituyera a su CEO

(Bloomberg) -- Las acciones de la estatal Petróleo Brasileiro SA cayeron después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva destituyera al director ejecutivo, Jean Paul Prates, tras una disputa sobre el pago de dividendos.

El despido de Prates fue confirmado a última hora el martes por fuentes al tanto del asunto, que pidieron no ser identificadas por tratarse de asuntos privados. Según un comunicado de Petrobras, como se conoce comúnmente a la compañía, emitido el martes por la noche, se espera que Prates dimita oficialmente en una próxima reunión del directorio.

Los ADR de la compañía llegaron a caer hasta un 10% el miércoles antes de la apertura de los mercados en Nueva York.

“El repentino cambio en la dirección añade una gran incertidumbre”, señaló Regis Cardoso, analista de XP Investimentos, en una nota a los clientes. “Esperamos que las acciones reaccionen negativamente”.

Lula, como se conoce al presidente, planea nominar a Magda Chambriard, ex jefa del organismo regulador de petróleo y gas de Brasil, en reemplazo de Prates, según otra persona familiarizada con el asunto. Petrobras confirmó que el Ministerio de Energía la había propuesto como directora ejecutiva.

La salida de Prates pone fin a meses de especulaciones de que sus días al frente de Petrobras estaban contados. Las tensiones aumentaron este año, cuando se negó a alinearse con los miembros de la junta designados por el Gobierno que votaron a favor de retener el pago de dividendos extraordinarios a los accionistas, que se habían acostumbrado a retornos constantes.

El despido podría aumentar la preocupación de que Petrobras, con sede en Río de Janeiro, esté recibiendo cada vez más presiones del gobernante Partido de los Trabajadores para que ayude a reactivar la industria brasileña y crear empleos, a expensas de los accionistas. La polémica por los dividendos sorprendió a algunos inversionistas, que lo consideraron una señal de una creciente interferencia política en el principal país productor de petróleo de América Latina.

Después de semanas de debates, Petrobras finalmente aprobó devolver la mitad de su efectivo disponible a los inversionistas a través de un dividendo especial, como había propuesto inicialmente el directorio ejecutivo de Prates. El Gobierno es el mayor accionista y los dividendos han ayudado a apuntalar un déficit fiscal en un momento en que el gasto está aumentando.

Antes del anuncio oficial, Prates comunicó al directorio ejecutivo que Lula le había pedido el cago. En un mensaje al que tuvo acceso Bloomberg, dijo que su misión había sido “interrumpida prematuramente”, culpando a Alexandre Silveira, ministro de Energía y Minas, y a Rui Costa, jefe de gabinete de Lula, con los que había tenido fricciones.

Prates, exsenador del partido de izquierda de Lula con un historial de trabajo en la industria petrolera, se convirtió en director ejecutivo en enero de 2023, poco después de que Lula volviera a la presidencia. Petrobras había pasado por seis directores ejecutivos, algunos de ellos interinos, desde 2019 hasta el nombramiento de Prates.

Bajo su liderazgo, Petrobras cambió de dirección, detuvo la venta de activos, protegió a los consumidores de las fuertes fluctuaciones de los precios mundiales del petróleo y destinó miles de millones de dólares a inversiones en transición energética. La compañía aumentó recientemente el presupuesto para su plan de negocios quinquenal a US$102.000 millones, su mayor plan de gastos desde 2015.

Petrobras informó que recibió una notificación del Ministerio de Energía a última hora del martes confirmando que propondría a Chambriard para reemplazar a Prates.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: Brazil’s Petrobras Sinks as Lula Fires CEO After Dividend Fight

--Con la colaboración de Rachel Gamarski, Peter Millard y Leda Alvim.

