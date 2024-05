EEUU retira a Cuba de lista negra de cooperantes de terrorismo

Miami, 15 may (EFE).- El Gobierno estadounidense retiró a Cuba de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas, confirmó este miércoles a EFE el Departamento de Estado.

Señaló que "las circunstancias para la certificación de Cuba como país que no coopera plenamente con los esfuerzos antiterroristas (NFCC, en inglés) han cambiado de 2022 a 2023". Por lo tanto, el Departamento no certificó a Cuba como "país que no coopera plenamente" para el año calendario 2023 según la Sección 40A de la Ley de Control de Exportaciones de Armas".

El gobierno estadounidense recordó que la negativa de Cuba a colaborar con Colombia en las solicitudes de extradición de miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) propiciaron la certificación NFCC de Cuba en 2022.

Según el Departamento de Estado, en agosto de 2022, de conformidad con una orden del presidente colombiano, Gustavo Petro, la Fiscalía General de Colombia anunció que se suspenderían las órdenes de arresto contra 17 comandantes del ELN, incluidos aquellos cuya extradición a Colombia había solicitado previamente a Cuba.

Sin embargo, subrayó que Estados Unidos y Cuba reanudaron la cooperación policial en 2023, incluso en materia de lucha contra el terrorismo. "Por lo tanto, el Departamento determinó que continuar con la certificación de Cuba como 'país que no coopera plenamente' ya no era apropiado.

En ese sentido, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, aplaudió en la red X la medida. Estados Unidos "acaba de admitir lo que es conocido por todos: que Cuba colabora plenamente con los esfuerzos contra el terrorismo".

Agregó que "debería cesar toda manipulación política del tema y poner fin a nuestra arbitraria e injusta inclusión en la lista de países patrocinadores del terrorismo". EFE

ims/