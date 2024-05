Sony nombra como nuevos CEOs de PlayStation a Hideaki Nishino y Hermen Hulst

Tokio, 14 may (EFE).- El presidente de la multinacional japonesa Sony, Hiroki Totoki, anunció este martes el relevo al frente de Sony Interactive Entertainment (SIE), su filial dedica a los videojuegos, con un doble nombramiento de CEOs a Hideaki Nishino y Hermen Hulst.

Totoki, que se desempeñaba como CEO interino de la filial desde la marcha de Jim Ryan, dijo a través de un comunicado que desde el 1 de junio Nishino se desempeñará como CEO del Platform Business Group de SIE y Hulst como CEO de PlayStation Studios, creando una nueva estructura de poder en la destacada rama de videojuegos del grupo.

El Platform Business Group es el área responsable de desarrollar las experiencias y tecnología para los productos y servicios de PlayStation (PS), mientras que PlayStation Studios gestiona el desarrollo de contenido para dispositivos, incluidas consolas y PC, y es la rama responsable de llevar la propiedad intelectual de sus videojuegos a nuevos medios al cine y la televisión a través de PlayStation Productions, como la adaptación de 'The Last of Us'.

Tanto Nishino como Hulst ejercían actualmente como vicepresidentes senior de sus respectivas áreas y seguirán respondiendo ante Totoki, que mantendrá el cargo de presidente de la junta directiva de SIE.

"Durante la última década, SIE ha crecido enormemente, basándose en nuestros éxitos continuos en hardware, software y servicios a través de un mayor enfoque en el compromiso con el jugador. Para continuar con este crecimiento e impulso, estamos avanzando con una nueva estructura de gestión para SIE", señaló Totoki en el texto.

"A finales de este mes sabrán más sobre la visión a largo plazo del grupo Sony y el papel esencial que desempeña SIE en esa visión", añadió el japonés, que aprovechó la ocasión para enviar un mensaje de agradecimiento desde su llegada a la presidencia en octubre de 2023 y de expectación por el "apasionante" futuro de la empresa.

Los nombramientos se conocen horas antes de que Sony publique el informe financiero de su ejercicio fiscal de 2023, concluido el pasado 31 de marzo, mientras se encuentra en el punto de mira por el deficiente desempeño de su consola PlayStation 5 (PS5).

En su pasado trimestre, la empresa recortó su pronóstico de ventas de la plataforma y anunció que no planea lanzar títulos de peso de estudios propios en el recién estrenado año fiscal.

Las acciones de Sony subían en torno a un 0,7 % a media hora del cierre del primer tramo de negociación tras el anuncio y a la espera del mencionado informe.