'Robot Dreams' gana el Premio Quirino a la mejor película de animación

Los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana han cerrado hoy sábado su séptima edición con una clara hegemonía de España, que se alzó con cinco de los diez galardones entregados en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife. 'Robot Dreams' de Pablo Berger fue reconocida como Mejor Película, mientras que la segunda temporada de la serie musical 'Jasmine & Jambo' de Silvia Cortés obtuvo el premio a Mejor Serie. El galardón a Mejor Cortometraje recayó en el filme brasileño 'Lulina e a Lua' de Marcus Vinicius Vasconcelos y Alois Di Leo. Junto a estas también fueron premiadas obras de Argentina, Chile, Colombia y Portugal. Con el patrocinio principal del Cabildo de Tenerife, la ceremonia de entrega de estos premios creados para promocionar la animación iberoamericana fue retransmitida online para todo el mundo. Tras ser finalista en la última edición de los Oscar, 'Robot Dreams' narra una historia de amistad protagonizada por un perro y un robot en la Nueva York de los años 80. Producido por las españolas Arcadia Motion Pictures y Lokiz Films, este es el primer largometraje de animación en la filmografía de Berger, quien dirigió anteriormente 'Torremolinos 73', 'Blancanieves' y 'Abracadabra'. La película también fue reconocida con el premio a Mejor diseño de sonido y música original, compuesta por Alfonso de Vilallonga. Luego de obtener el premio a Mejor Serie en 2023, 'Jasmine & Jambo' ha vuelto a recoger el trofeo en esta categoría con su segunda temporada. Dirigida al público preescolar, la serie tiene por protagonistas a dos personajes que comparten su pasión por la música para enlazarla con la vida y las emociones, y explicar conceptos musicales. La serie es una producción de la barcelonesa Teidees Audiovisuals, en coproducción con la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Por su parte, Marcus Vinicius Vasconcelos y Alois Di Leo recogieron el premio al Mejor Cortometraje con 'Lulina e a Lua', una poética obra en animación 2D concebida por sus autores como un homenaje a la infancia. Lulina es una niña que se enfrenta a sus conflictos utilizando sus dibujos, que cobran vida gracias a su imaginación. Con esta obra, Di Leo vuelve a los Quirino, donde fue reconocido en 2018 con su corto 'Caminho dos Gigantes'. Los trabajos de Vasconcelos, por su parte, han obtenido nominaciones y premios en distintos festivales internacionales. El premio al Mejor Cortometraje de Escuela fue para el drama 'La fuga', una obra en stop-motion de la colombiano-belga Paola Cubillos producida por KASK & Conservatorium Hogeschool Gent y Vrije Universiteit Brussels. En la recién creada categoría Mejor Videoclip, el premio fue para 'All the Best', video musical dirigido por el argentino Pablo Roldán para la banda de electropop Siamés. 'En las estrellas', un corto de la chilena Punkrobot Studio dirigida por el oscarizado Gabriel Osorio, obtuvo el premio a Mejor animación de encargo. El corto forma parte de la antología 'Star Wars: Visions'. El palmarés se completó con el galardón a Mejor animación de videojuego, que recayó en 'The Many Pieces of Mr. Coo', dirigida por Nacho Rodríguez y desarrollada por la española Gammera Nest, y con los premios técnicos Mejor desarrollo visual, que fue para el largometraje español 'El sueño de la sultana' de Isabel Herguera, y Mejor diseño de animación, entregado al corto portugués 'Sopa fría' de Marta Monteiro. Por último, Héctor y Liliana Cristiani -nieto y bisnieta de Quirino Cristiani- recibieron el Premio de Honor. Cristiani es el creador del primer largometraje de animación de la historia: una producción argentina titulada 'El apóstol' (1917) en la que se utilizaron 58.000 dibujos hechos a mano y rodados en 35 mm. El jurado de esta edición estuvo conformado por los directores José Miguel Ribeiro (Portugal), Marcela Rincón (Colombia) y Wesley Louis (Reino Unido), junto a Zane Valeniece (LTV, Letonia) y Emmanuèle Petry (Dandelooo, Francia). Las 25 obras finalistas fueron escogidas entre 247 postulaciones. Desde su creación, un total de 1.729 obras han sido presentadas a estos premios que desde sus inicios han contribuido a la construcción de un espacio común para la animación de la región iberoamericana. PALMARÉS 7º PREMIOS QUIRINO DE LA ANIMACIÓN IBEROAMERICANA - Mejor Largometraje: 'Robot Dreams' de Pablo Berger. Arcadia Motion Pictures, Lokiz Films, Noodles Production, Les films du Worso (España, Francia). - Mejor Serie: 'Jasmine & Jambo - Temporada 2' de Sílvia Cortés. Teidees Audiovisuals, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, con la participación de IB3 (Televisió de les illes Balears), Institut Català de les Empreses Culturals (España). - Mejor Cortometraje: 'Lulina e a Lua' de Marcus Vinicius Vasconcelos y Alois Di Leo. Estudio Teremim (Brasil). - Mejor Cortometraje de Escuela de Animación: 'La Fuga' de Paola Cubillos. KASK & Conservatorium Hogeschool Gent, Vrije Universiteit Brussels (Bélgica, Colombia). - Mejor Animación de Encargo: 'En las estrellas' de Gabriel Osorio. Punkrobot Studio, Lucasfilm (Chile, EEUU). - Mejor Videoclip: 'All the Best' de Pablo Roldán. Rudo Company (Argentina). - Mejor Animación de Videojuego: 'The Many Pieces of Mr Coo' dirigida por Nacho Rodríguez. Desarrollada por Gammera Nest (España). - Mejor Desarrollo Visual: 'El sueño de la Sultana' de Isabel Herguera. Abano Producións, El Gatoverde Producciones, UniKo Estudio Creativo, Sultana Films, Fabian&Fred (España, Alemania). - Mejor Diseño de Animación: 'Sopa fria' de Marta Monteiro. Animais AVPL, La Clairière Ouest (Portugal, Francia). - Mejor Diseño de Sonido y Música Original: 'Robot Dreams' de Pablo Berger. Arcadia Motion Pictures, Lokiz Films, Noodles Production, Les films du Worso (España, Francia).