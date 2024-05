Israel anuncia una amnistía para los ciudadanos que hayan servido en el Ejército

El presidente de Israel, Isaac Herzog, y el ministro de Justicia, Yariv Levin, han anunciado que este lunes con motivo de la celebración del Día de la Independencia de Israel se aprobará una amnistía que eliminará todos los antecedentes de militares, reservistas y otras personas que hayan contribuido a la seguridad de Israel, así como a personas afectadas por los ataques del 7 de octubre. "Pronto vamos a celebrar el 76º Día de la Independencia del Estado de Israel y este año el sentimiento de responsabilidad mutua y creencia en que estamos en el camino correcto viene acompañado de un intenso y profundo sentimiento de dolor y de la determinación inacabable de devolver a los rehenes a sus hogares", ha apuntado Herzog. El jefe del Estado ha reconocido un "cambio de la realidad" tras el ataque del 7 de octubre que "ha revelado la auténtica fuerza de la sociedad israelí". "Este año las medidas de clemencia son más amplias de lo habitual y vamos a tender una mano de ayuda a quienes han hecho una contribución importante a la seguridad del Estado", ha destacado. Los condenados que hayan cumplido la mitad de la pena podrán reducirla, así como los familiares en primer grado de personas muertas o secuestradas en el ataque de las milicias palestinas de Gaza del 7 de octubre, informa el diario 'The Times of Israel'. No podrán acogerse a la amnistía las personas que hayan sido condenadas a penas por perjudicar la seguridad del Estado o quienes hayan sido juzgadas en tribunales militares, como los palestinos acusados de terrorismo. Los reservistas que hayan combatido un mínimo de 90 días en el actual conflicto, que no hayan sido condenados a más de 18 meses de prisión o que hayan pasado cinco años desde su condena a cadena perpetua podrán acogerse también a la amnistía con la excepción de condenas por atentado contra la seguridad del Estado, homicidio, violencia física grave, agresiones sexuales o multas de tráfico. Ya hay un programa de reducción de multas y penas para los miembros de las Fuerzas Armadas israelíes, reservistas y familiares de fallecidos o rehenes. También para quienes han tenido que ser evacuados de sus casas o quienes tengan viviendas dañadas en los combates.