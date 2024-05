García recupera el mando en Moto2 con victoria y Alonso gana el mano a Holgado en Moto3

El piloto colombiano David Alonso (KTM) y el español Sergio García (Boscoscuro) se llevaron este domingo las respectivas victorias en las categorías de Moto3 y Moto2 del Gran Premio de Francia, quinta cita del Mundial de Motociclismo, que dejaron a Dani Holgado (KTM) y al castellonense como líderes. El piloto del Aspar Team se llevó un bonito mano a mano final con Holgado en el trazado de Le Mans, mientras que García logró un triunfo muy autoritario en una carrera que dominó desde la misma salida hasta el final. En Moto3, después de que los dos primeros clasificados del Mundial no pudiesen estar en la pelea por la victoria en el Gran Premio Estrella Galicia 0,0 de España, Alonso y Holgado demostraron ser, de momento, los más firmes candidatos al título y tras este primer y segundo puesto se despegan un poco más de momento en la general. Como es habitual, la primera carrera del domingo en el trazado de Le Mans fue muy apretada y a la última vuelta llegó un 'tren' bastante numeroso de pilotos, pero sólo pareció que Alonso y Holgado tuvieron la ambición y tomaron los mayores riesgos, con el neerlandés Collin Veijer (Husqvarna) más precavido. El líder del Mundial salió muy bien y tomó de inicio el control de la carrera, mientras que Alonso se quedó en el grupo bien posicionado y esperando su momento, que llegaría en las vueltas finales. Holgado lideró casi siempre, salvo en algún momento en el que tomó el mando Veijer, y siempre con la amenaza también del español David Muñoz (KTM), al que le penalizó una doble 'long lap' por el incidente que acabó con el italiano Ricardo Rossi (Husqvarna) en el suelo. El español trató de no perder sus opciones pese a la sanción, pero sus opciones desaparecerían tras una caída cuando intentaba coger a un grupo que se fue reduciendo a falta de ocho vueltas y con Holgado y Veijer, que incluso tuvieron un toque sin consecuencias, en cabeza. El neerlandés, ganado en Jerez de la Frontera, quiso ponerse en cabeza a falta de tres vueltas, momento en el que Alonso decidió pasar al ataque. Holgado quiso responder cogiendo el mando nuevamente, pero el colombiano logró ponerse en cabeza para una vuelta final donde mostró pericia para controlar al alicantino para hacerse con su tercer triunfo de la temporada tras los de Losail (Catar) y el COTA (Las Américas), con Veijer completando el podio. Los españoles Joel Esteban (KTM) e Iván Ortolá (KTM) cerraron el 'Top 5'. De este modo, Holgado, que no pudo repetir su triunfo del año pasado en Le Mans y consiguió su cuarto podio del año, sigue como líder con 94 puntos, tan sólo uno más que Alonso, mientras que Veijer se queda con 62 y a más de una carrera de distancia de la cabeza. SERGIO GARCÍA NO DA OPCIÓN Y RECUPERA EL LIDERATO. La emoción no fue tanto en la segunda carrera del domingo, la de Moto2, donde el español Sergio García (Boscoscuro) firmó una gran salida para escaparse ya en las primeras vueltas para hacerse con su segundo triunfo del año tras el del Gran Premio de Las Américas y recuperar el liderato. El piloto castellonense no dio tregua a sus rivales desde el semáforo verde y muy pronto fue capaz de abrir un segundo de diferencia sobre sus perseguidores, comandados inicialmente por el líder del campeonato, el estadounidense Joe Roberts (Kalex) y por el español Manuel González (Kalex). Sin embargo, el autor de la 'pole', el también español Arón Canet (Kalex) no salió bien y se vio rezagado muy pronto a puestos traseros junto a Fermín Aldeguer (Boscoscuro), pero el valenciano, pese a seguir 'tocado' en el pie tras su caída en Jerez, fue capaz de rehacerse y de recuperar terreno. Canet, a ritmo de récord de vuelta, fue superando rivales hasta alcanzar al grupo donde Alonso López (Boscoscuro) se había unido a Roberts y a un González, cuyas opciones se difuminaban tras una caída. Canet demostró su fortaleza y no tardó en convertirse en el único perseguidos de un García que no aflojaba y conseguía, pese al ímpetu de su compatriota, superar la barrera de los dos segundos de distancia. El de Burriana no tuvo problemas para quedarse el triunfo y recuperar el liderato mundialista por delante de un Roberts que sufrió y no pudo subir al podio por cuarta ocasión seguida tras finalizar cuarto, perdiendo la tercera plaza casi sobre la línea de meta. El castellonense manda con 89 puntos por los 82 del estadounidense, muy agresivo en una última vuelta que sirvió para dilucidar el resto del podio porque Canet perdió fuelle y le alcanzaron López, Roberts, Ai Ogura (Boscoscuro) y Somkiat Chantra (Kalex). El japonés se quedó el premio de la segunda plaza, con el madrileño sujetando el ímpetu final de Roberts.