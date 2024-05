La última bala del Valencia por Europa contra el ansia por salvarse del Rayo

Valencia/Madrid, 11 may (EFE).- El Valencia, con una última bala por Europa, y el Rayo Vallecano, que quiere confirmar la tranquilidad su continuidad en Primera, se miden en Mestalla en un encuentro al que ambos llegan necesitados de aire fresco tras las tres derrotas seguidas de los locales y las dos derrotas consecutivas de los visitantes.

Octavo en la clasificación, a cuatro puntos de la séptima plaza que da acceso a la Liga Conferencia, el Valencia ve este encuentro como la última bala para pelear por Europa y resarcirse del tropiezo sufrido el pasado domingo en Mestalla ante el Alavés.

El equipo de Rubén Baraja tiene cuatro jornadas por delante para remontar los cuatro puntos que tiene de diferencia con el Betis, su máximo rival por Europa, aunque también tiene que defender la octava posición del Villarreal, que está noveno con 45 puntos y a dos del Valencia.

De esta forma, el Valencia afronta este penúltimo choque liguero en Mestalla con el retorno a la convocatoria del capitán, José Luis Gayà, tras recuperarse de una rotura muscular en el cuádriceps derecho, aunque es una incertidumbre si jugará tras varias semanas lesionado, a pesar de la baja de Jesús Vázquez, lesionado el pasado domingo.

Baraja también tiene las bajas de Fran Pérez, que sigue con molestias en la espalda que le han impedido entrenarse esta semana, Jaume Doménech y Mouctar Diakhaby, aunque recuperan al georgiano Giorgi Mamardashvili tras su partido de sanción tras la expulsión en Montjuic.

Ante la duda del estado de Gayà para ser titular y la baja de Vázquez, el técnico tendrá que improvisar un lateral izquierdo, que podría ser o bien el turco Cenk Özkacar, dando continuidad a la pareja de centrales Mosquera-Yarek, o bien Yarek Gasiorowski, que debutó en Liga en esa posición.

No obstante, Baraja también podría ubicar en esa posición a Dimitri Foulquier a banda cambiada, aunque ello mermaría la profundidad del Valencia en la banda izquierda.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que encadena dos derrotas seguidas frente a Villarreal y Almería que le han impedido certificar la permanencia y afrontar esta jornada todavía con los nervios propios de la situación. Aún así, la permanencia, a falta de cuatro jornadas, parece encarrilada al pasar la semana a ocho puntos del descenso que marca el Cádiz, con el que además tiene a favor la diferencia de goles.

Por tanto, el Rayo sabe que con un triunfo sellaría su salvación y ese objetivo no quiere que se prolongue más, por lo que viaja a Valencia dispuesto a resarcirse del revés ante el Almería y dar una alegría a su afición.

Iñigo Pérez recupera al centrocampista Pathé Ciss, sancionado la pasada jornada. El senegalés podría volver a la titularidad desplazando una línea más adelante a Unai López, cuya variante haría que Oscar Trejo fuese suplente.

La principal duda reside en el ataque ya que el técnico navarro es probable que siente a Radamel Falcao, titular la pasada jornada, y apueste por Sergio Camello o Raúl de Tomás.

La delantera está siendo la demarcación más sensible del Rayo este curso. Con 27 goles en 34 partidos, y dieciséis de ellos sin ver portería contraria, el Rayo es el segundo equipo que menos marca de la categoría solo por detrás del Cádiz.

De esos 27 goles solo seis son de los cuatro delanteros del equipo. Sergio Camello ha marcado tres y Raúl de Tomás, Radamel Falcao y Randy Nteka uno cada uno, lo que representa unos números muy pobres para atacantes de primer nivel.

- Alineaciones probables:

Valencia: Mamardashvili; Foulquier, Mosquera, Yarek, Cenk; Peter Federico, Pepelu, Javi Guerra, Diego López; Hugo Duro, Roman Yaremchuk.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliu, Mumin, Lejeune, Pep Chavarría; Óscar Valentín, Pathé Ciss; Isi, Unai López, Álvaro García; Camello.

Árbitro: Juan Luis Pulido Santana (Comité Las Palmas).

Estadio: Mestalla.

Hora: 18:30.

------------------------------------------------------

Clasificación: Cádiz (18º, 26 puntos), Rayo (16º, 34 puntos).

La clave: La soltura de dos equipos que llegan con tres y dos derrotas seguidas.

El dato: el Rayo solo ha ganado en una de sus veinticinco visitas oficiales a Mestalla. Fue el 16 de diciembre de 2012. En total 16 derrotas, 8 empates y un triunfo.

La frase:

- Iñigo Pérez (Rayo): "El Valencia es un equipo ordenado ofensiva y defensivamente"

- Rubén Baraja (Valencia): "Estamos en una dinámica que no habíamos vivido en toda la temporada y tenemos que tratar de reaccionar"

El entorno: Con Europa a cuatro puntos, el valencianismo ya está pendiente de lo extradeportivo que lo que ocurre en el campo a falta de cuatro jornadas por disputarse.

Paterna (Valencia), 11 may (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, explicó este sábado en la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo Vallecano que la clave estará en no recibir ningún gol porque, ya que ha sido sinónimo de puntos para los valencianistas esta temporada.

“En el partido debemos de mantener nuestros principios fundamentales y no encajar, en los últimos tres partidos hemos encajado, siempre que al equipo no le hacen gol tienes más posibilidades. Nos enfrentamos ante un gran equipo con velocidad, que tiene muy buena contra y jugadores que pueden finalizar bien”, explicó.

El técnico vallisoletano confirmó que José Luis Gayà irá convocado porque ha tenido buenas sensaciones, pero no comentó si tendrá minutos o no, mientras que Fran Pérez y Jesús Vázquez no estarán”.

Después de sumar tres derrotas consecutivas, Baraja explicó: "Estamos en una dinámica que no habíamos vivido en toda la temporada y tenemos que tratar de reaccionar en el partido del Rayo, además, el mejor lugar en el que hacerlo es en nuestra casa, con nuestro público. Será complicado, pero es lo que tenemos en la cabeza. Este equipo ha demostrado que se ha levantado de cualquier circunstancia”.

Sobre las aspiraciones europeas del Valencia, el entrenador dijo que en lo único que piensa el equipo es en hacer un buen partido para estar cerca de conseguir los tres puntos. “Quedan 12 puntos en juego y nuestra intención es sumar los máximos posibles, donde estemos lo dirá la clasificación, pero pasa por concentrarnos en el partido de mañana”, apuntó.

“Consideramos que es algo que puede pasar en la temporada (la bajada de los resultados). Pasan cosas que no venían pasando, el día del Betis no sale nada a nuestro favor, son situaciones de las que es difícil levantarse; el partido del Barcelona ya lo hablamos; y contra el Alavés no tuvimos acierto”, comentó.

Baraja lamentó que ciertas circunstancias en los partidos no están cayendo del lado valencianista, pero valoró que “este equipo ha tratado de competir al máximo de sus posibilidades con las herramientas" que tiene.

Por último, sobre Peter Federico, llegado en el mercado invernal y sobre el que el club tiene una opción de compra, analizó que “viene de una situación difícil, ha llegado a un equipo en el que hay un montón de mecanismos y movimientos, tiene una gran voluntad de mejorar y su mejora es propia del proceso, de conocer lo que queremos y de su actitud”.

“Es un chico que da cosas, trabaja mucho, juega intenso y quizá le está faltando un poquito de suerte en ese disparo y finalización que creo que es una de sus mejores virtudes. Nos ha aportado cosas y después de que acabe la temporada se harán las valoraciones oportunas”, finalizó.

Madrid, 11 may (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano, declaró este sábado que tras el revés sufrido con la derrota ante el Almería han intentado "eliminar la toxicidad y corregir errores" y aseguró que el Valencia es un "equipo muy trabajado" del que destacó su orden "ofensiva y defensivamente".

El Rayo afronta esta jornada con el objetivo de sumar tres puntos que le permitan certificar la permanencia tras el revés sufrido la pasada jornada con la derrota frente al Almería.

"La derrota del otro día fue difícil de asimilar porque no es una derrota en la que pierdes en muchos aspectos y lo ves venir. Generamos, merecimos marcar y estuvimos cerca y produjo más rabia. Hemos intentado de eliminar esa toxicidad, corregir errores y volver a ilusionarnos para el partido de mañana", dijo Iñigo Pérez, en conferencia de prensa.

El rival de esta jornada, el Valencia, al que visitan en Mestalla, se aferra a una victoria contra el Rayo para frenar su mala racha de tres derrotas seguidas y seguir con opciones de alcanzar la séptima plaza.

"El Valencia es un equipo muy trabajado y muy ordenado ofensiva y defensivamente. No nos extraña sus resultados cerrados y cortos. Es probable que sea un partido que vaya en esa tendencia por ellos, por nosotros y también por la situación del campeonato donde ya nadie quiere cometer errores que penalicen. El partido tenderá hacia esa idea y esperamos que el resultado sea corto pero favorable hacia nosotros", declaró.

"El Valencia es un equipo que prepara muy bien los partidos porque se adaptan perfectamente al rival. No rehuyen de no tener el balón y hacer transiciones con jugadores rápidos. También pueden tener balón y jugar por dentro como en El Sadar. Más allá del rival tenemos que centrarnos en nosotros, no dejarles respirar con presión alta, pasar más tiempo en su área y no permitir transiciones", confesó.

El Rayo afronta en una semana un maratón de partidos con tres encuentros en siete días.

"No planteo los tres partidos en mi cabeza por el tema de rotaciones. Pienso solo en el partido del Valencia y voy mirando estados de forma y rendimiento de donde obtengo información para el mejor 11 posible contra el Valencia y solo contra el Valencia. Luego ya miraremos y analizaremos a todos para el siguiente encuentro", señaló.

"Tanto para lo bueno para lo malo debemos aislarnos de los resultados del resto de equipos. Tanto si es favorable o no. Hay que salir con la misma mentalidad ganadora y gestionar la ansiedad que produce que la distancia se reduzca. Creo que no te hace más vulnerable reconocer que es malo que te vayan reduciendo puntos. Ningún escenario nos tiene que afectar y tenemos que ser inamovibles", manifestó.

La pasada jornada, ante el Almería, una de las novedades en el once fue el colombiano Radamel Falcao, del que Iñigo Pérez no quiso desvelar si repetirá de inicio.

"No suelo decir quién inicia los partidos. Confío en todos los delanteros que tenemos. No es que no confíe y rote. En cada partido pienso que me pueden ofrecer cosas distintas. Si alguno llevara una racha goleadora sería diferente y repetiría. La pasada jornada Falcao tuvo tres ocasiones contra el Almería que generó él. Por crédito futbolístico y jerarquía siempre es un peligro. Y como el resto de los delanteros nos tiene que ayudar a acercarnos al objetivo", concluyó.