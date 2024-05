Gema Fernández desvela quién es el topo de José María Almoguera y Paola Olmedo

Después de semanas hablando del famoso topo que tendría Paola Olmedo y José María Almoguera por fin sale a la luz quién esta de esas filtraciones que se han hecho a la prensa sobre los movimientos que han llevado a cabo el todavía matrimonio Ha sido la colaboradora de televisión Gema Fernández quien ha desvelado en el programa 'Así es la vida' la identidad de esta persona que habría estado filtrando a los medios datos íntimos de José María y Paola: la expareja de la esteticista. Aunque Carmen Borrego -que se encontraba en plató- se ha mostrado muy discreta en cuanto a esta información, sí que ha querido asegurar que "no entiendo porqué lo hace, pero sobretodo no entiendo porqué no da la información veraz... es hacer un daño innecesario". Además, Gema ha desvelado que ni José María ni Paola eran conocedores de que la persona que estaba filtrado información de sus viajes y demás era la expareja de la esteticista, por lo que parece que se habrían enterado en directo. Cuando el todavía matrimonio dio la exclusiva anunciando su separación, Paola dejó entrever que Carmen filtraba información de ellos a la prensa y, que además, llamaba a los medios cada vez que iba a ver a su nieto para que le hicieran fotografías. La hermana de Terelu Campos ha dejado claro estos días que estaba muy tranquila de esto porque no era el topo de la relación y a la prueba esta, ya que cuando ambos han hecho el último viaje juntos a Andorra, esta no tenía ninguna relación con su hijo, por lo que no podía conocer este movimiento.