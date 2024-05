España y EEUU trabajarán juntos frente a la desinformación ante el riesgo de injerencia exterior en elecciones

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, han firmado este viernes un memorándum de entendimiento por el que ambos países se comprometen a trabajar contra la desinformación, especialmente en español, dado que constituye una amenaza para la seguridad y puede comprometer el resultado de elecciones. Se trata, ha dicho Blinken, de un acuerdo "importante sobre la manipulación de la información desde el exterior" algo que, ha incidido, "constituye un enorme desafío no solo para nuestros dos países sino para las democracias en el mundo". "La propaganda, la desinformación y la manipulación de la información son amenazas para la seguridad nacional" tanto para Estados Unidos y España como para otros países puesto que "los adversarios tratan de usar la información para crear y explotar las divisiones" tanto a nivel nacional como internacional. El secretario de Estado ha denunciado, sin citar en ningún momento a ningún país concreto, que "tratan de poner en peligro la integridad de las elecciones" y con ello "erosionan la confianza de la población" y generan "cinismo y suspicacia". Por ello, "es imperativo", ha defendido, "desarrollar juntos sistemas de información más resilientes y un entorno informativo más resiliente", enmarcando en estos esfuerzos el memorándum que han rubricado. Albares ha destacado a su vez que el acuerdo permitirá a España y Estados Unidos "compartir experiencias y combatir cualquier intento de interferir en las elecciones", recordando que en junio habrá elecciones al Parlamento Europeo y en noviembre Estados Unidos celebra elecciones presidenciales. "Queremos hacer un esfuerzo especial para evitar la desinformación, especialmente en español", ha subrayado. CONTENIDO DEL DOCUMENTO El documento que han rubricado los dos jefes de la diplomacia en la sede del Departamento de Estado aborda la "manipulación informativa" que se ejerce a través de "la propaganda y la desinformación" y que puede "crear o fomentar divisiones dentro de los países y comprometer la integridad de las elecciones", han explicado fuentes diplomáticas. Asimismo, en él se señala que "la injerencia externa representa una amenaza para la seguridad nacional", si bien las fuentes no han especificado si se menciona a algún país en concreto, en un momento en que la atención está puesta en la potencial injerencia por parte de Rusia en las próximas citas con las urnas a ambos lados del Atlántico. En virtud de este memorándum, los dos países se comprometen a trabajar para hacer frente a la desnformación especialmente en español, si bien no se excluyen otros idiomas, así como a apoyar a las organizaciones internacionales que abordan ya esta materia y fomentan la colaboración en este ámbito. Por último, han indicado las fuentes, se establece un marco de colaboración bilateral para contrarrestar la manipulación en el que se intercambiará información dentro de las respectivas leyes, reglamentos y políticas" de España, que en su caso vienen condicionadas por Bruselas, y Estados Unidos. La firma de este acuerdo se produce dos semanas después del periodo de reflexión de cinco días que se dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para decidir si continuaba al frente del Gobierno y tras el que denunció, entre otras cosas, la "maquinaria de fango", los bulos y la desinformación así como los "pseudomedios" y webs que se dedican a propagarla. No obstante, fuentes diplomáticas han dejado claro que la visita de Albares se estaba preparando desde hace tiempo.