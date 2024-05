Borrell asegura que el reconocimiento de Palestina por parte de España será el 21 de mayo

El Alto Representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha asegurado que desde el Gobierno le han hecho saber que el reconocimiento de Palestina se producirá el próximo 21 de mayo, si bien fuentes diplomáticas insisten en que esta es una de las fechas posibles y eluden darla por cerrada. En una entrevista en RNE y tras ser preguntado si como había adelantado la televisión estatal irlandesa le constaba que la fecha era esa, Borrell ha replicado: "Me consta porque me lo ha dicho el ministro Albares". El alto representante se había visto horas antes con el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, con quien había participado en un acto con motivo del Día de Europa. Sin embargo, desde el Gobierno no se ha querido dar por buena en ningún momento esa fecha. Así, fuentes diplomáticas indican que el 21 de mayo es una de las fechas posibles, toda vez que el reconocimiento tiene que ser avalado en Consejo de Ministros y ese día es martes. No obstante, las fuentes apuntan a que el compromiso del presidente del Gobierno es dar el paso antes de julio, por lo que aún habría más semanas de margen y el gesto no tiene por qué producirse necesariamente antes de las elecciones europeas del 9 de junio. Con todo, apuntan a que tampoco habría ningún impedimento a priori para que el reconocimiento de Palestina se produjera durante la campaña electoral que arranca el 24 de mayo. Por lo que se refiere a cómo se llevará a cabo el procedimiento, las fuentes explican que será una declaración del Consejo de Ministros y consideran que no tendría por qué ser necesario hacer una convocatoria extraordinaria para ello. Albares, que este viernes está en Washington para reunirse con el secretario de Estado, Antony Blinken, había defendido este jueves que "lo verdaderamente importante no es tanto el día exacto, sino la decisión, y la decisión está tomada".