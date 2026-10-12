Gema Garoa arremete otra vez contra Mariana Ochoa y cuestiona su triunfo en La Casa de los Famosos México 2026

Garoa vinculó el trato recibido en el área de estilismo con un desenlace que, según dijo, ya conocía antes de la transmisión. (Captura de pantalla YouTube La Mesa del Tijereo Podcast)

Guardar

Gema Garoa volvió a cuestionar la victoria de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026 durante una entrevista en el podcast “La mesa del tijereo”, conducido por Guadalupe Juárez y Daniela Acosta. La exintegrante del reality, que terminó en quinto lugar, afirmó que la exintegrante de OV7 tenía información anticipada sobre su triunfo.

Ochoa ganó la competencia hace una semana. El segundo puesto fue para Memo Schutz, el tercero para Karina Torres y el cuarto para Ese Pérez, mientras que Garoa cerró la tabla en el quinto lugar.

PUBLICIDAD

Garoa contó que durante la preparación previa a la gala final notó un trato desigual en el área de maquillaje y peinado. Según su versión, pidió que le retocaran el cabello y le negaron el servicio porque los recursos estaban reservados supuestamente para Mariana Ochoa.

“Nos hablaron para arreglarnos porque fue evidente, ¿verdad? O sea, todos se dieron cuenta. Toda la gente se dio cuenta que Mariana se desapareció por seis horas o más”, relató Garoa en el podcast.

Explicó que subió a pedir que le pintaran el pelo y recibió una respuesta directa: “Yo subo, toda p*nd*j* y les digo: ‘¿Me pueden pintar aunque sea lo del flequito?’ Y me dijeron ‘no, lo que pasa es que estos lo... son de Mariana. Entonces dije ¿por qué yo no? Y me dijeron, tu lo pudiste haber pedido”.

PUBLICIDAD

La situación la llevó a sacar una conclusión antes de que se anunciara el resultado. “Pero es que ella va a ganar. Dije: ‘Ella va a ganar, la neta’. Yo en mi cabeza”, afirmó.

El relato continuó con un segundo episodio, esta vez relacionado con el servicio de manicura previo a la transmisión. Garoa aseguró que vio a la cantante con uñas largas y elaboradas mientras a ella le ofrecían un trabajo más simple por falta de tiempo.

La conversación incluyó cuestionamientos sobre la trayectoria de Mariana Ochoa en OV7 y el monto de impuestos retenido por el premio. (Captura de pantalla )

“Yo veo que ella las trae largas, así preciosas. Y yo, pero ya eran las ocho de la noche. Entonces dije: ‘Pues ya píntamelas así nada más con gel’”, relató. Una de las conductoras del podcast completó la idea con una frase que Garoa retomó entre risas: “Ella ya sabía que eras el quinto lugar”.

PUBLICIDAD

“Ya sabía que era el quinto lugar, güey. Todos lo sabían menos yo”, respondió Garoa.

Asimismo, Gema se burló de la piel del rostro de Mariana, “Un tratamiento de la cara le faltó”.

Conductoras cuestionaron la trayectoria de 30 años de Mariana Ochoa en OV7

Las conductoras del podcast pusieron en duda el reconocimiento de Mariana Ochoa fuera del público que sigue a OV7, agrupación con la que la cantante construyó una carrera de tres décadas. Una de ellas admitió desconocer a la artista pese a su trayectoria.

Garoa defendió la vigencia de Ochoa dentro de ese círculo específico de seguidores, aunque coincidió en que buena parte de la audiencia general no la identificaba antes de su ingreso a la competencia. En ese tramo de la charla también se mencionaron los contratos y el trabajo que, según Garoa, suelen conseguir los primeros lugares del reality frente a quienes terminan en posiciones más bajas.

PUBLICIDAD

La quinta finalista del reality señaló supuestas diferencias en el trato recibido horas antes de conocerse al ganador. (Captura de pantalla )

Gema Garoa introdujo un dato económico en la conversación al referirse al premio final del reality. Mencionó que la autoridad fiscal presuntamente retendría 735 mil pesos en impuestos sobre el monto entregado a la ganadora.

La charla derivó además en un cuestionamiento sobre la cantidad de votos reportada en la final, que según las conductoras ascendió a varios millones. Garoa relacionó esa cifra con el nivel de interacción que, dijo, observa en las redes sociales de Ochoa, y lo calificó como una “incongruencia” entre el resultado y la actividad digital de la cantante.