Detenidas casi 40 personas durante las protestas por el agua contaminada en Guadalajara, México

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La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) ha alertado de que casi 40 personas han sido detenidas durante las protestas para exigir agua potable y limpia en la ciudad de Guadalajara, en el estado mexicano de Jalisco, ante la presencia de agua sucia y contaminada en el suministro a los hogares.

En un informe de la comisión, que sitúa los arrestados en 39, se recogen acusaciones de abuso por parte de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, las cuales están siendo atendidas de acuerdo a los procedimientos establecidos por el organismo.

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Así, ha solicitado a las autoridades que garanticen el derecho a la atención sanitaria de los detenidos y ha pedido que se les brinden los "cuidados necesarios", además de "determinar su situación jurídica a la mayor brevedad posible".

"Se pide garantizar atención médica, cuidados y una pronta definición de la situación jurídica de las personas detenidas durante la manifestación por la calidad del agua potable", ha indicado la comisión.

La protesta comenzó en la Glorieta de La Minerva y concluyó en las inmediaciones de Casa Jalisco, donde las tensiones aumentaron hasta derivar en un enfrentamiento entre manifestantes y agentes de Policía.

Durante estos enfrentamientos se utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los participantes.