Más de diez millones de personas cobraban menos de 20.000 euros al año en 2024, según el Gobierno

Guardar

Un total de 10,72 millones de contribuyentes en España percibieron en 2024 rendimientos del trabajo, donde se incluyen salarios, pensiones o prestaciones por desempleo, inferiores a los 20.000 euros brutos al año, según se desprende de una respuesta parlamentaria del Gobierno registrada en el Congreso y a la que ha tenido acceso Europa Press.

En respuesta a una batería de preguntas parlamentarias de Vox en la Cámara Baja sobre las reducciones en el IRPF que percibieron los contribuyentes por cobrar rentas bajas, el Ejecutivo, a partir de datos de la Agencia Tributaria, precisa que en 2024 hubo 10,7 millones de contribuyentes que percibieron un alivio fiscal en la declaración de la renta por cobrar 19.747,50 euros (tope fijado para las rebajas fiscales ese año) o menos.

PUBLICIDAD

La respuesta parlamentaria precisa que en el año 2024 un total de 8.423.156 declaraciones del IRPF aplicaron la reducción por rendimientos del trabajo contemplada en el artículo 20 de la Ley del IRPF. A este volumen de declarantes, dice el Gobierno, se suman otros 2,3 millones de personas no obligadas a declarar que también se beneficiaron del ajuste fiscal.

SE MODERÓ CON RESPECTO A 2023

La cifra representa una ligera moderación respecto al ejercicio 2023, cuando se contabilizaron 8,89 millones de declaraciones con este ajuste y otros 2,4 millones de beneficiarios no declarantes. Pese a esta reducción global en el número de beneficiarios, el Gobierno calcula que las modificaciones legislativas introducidas en 2024 permitieron aliviar la carga tributaria a 3,2 millones de personas en comparación con el año anterior.

PUBLICIDAD

Sobre el 2026 el documento no ofrece datos actualizados, pero el Ejecutivo aprovecha para resaltar las medidas aprobadas en materia fiscal, como la incorporación de una deducción en la cuota líquida para eximir de tributación a los perceptores del SMI y reducir el gravamen a quienes perciban ingresos del trabajo por debajo de los 20.048,45 euros anuales.