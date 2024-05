0-5. El campeón se mantiene intratable

Roma, 10 may (EFE).- Con una abultada goleada a domicilio, con la sensación de que jugó a medio gas, con la presencia de muchas caras no habituales en el once y con la tranquilidad del que se sabe superior, el Inter campeón de la Serie A volvió a arrasar, esta vez ante un Frosinone (0-5) que pelea por evitar el descenso.

Otra exhibición más de un equipo intratable en la Serie A. Otra demostración más de superioridad. De poderío físico. De dominio táctico. Porque al Inter le dio igual jugar sin Bastoni, sin Acerbi, sin Calhanoglu, sin Mkhitaryan o sin Lautaro. Todos los jugadores son piezas de un engranaje que funciona a la perfección y que no tuvo piedad ante el joven Frosinone,

Porque pese a tener su objetivo cumplido, no quitó el pie del acelerador y acabó con una abultadísima goleada que hirió sobre manera a los locales, desesperados por intentar mantener la categoría en su campaña de regreso.

Abrió el marcador Davide Frattesi, que culminó una jugada colectiva en la que participaron también Dimarco y Thuram. El delantero francés cedió al centrocampista italiano un pase dentro del área que, rebotado por la zaga local, obligó a Frattesi a rematar de manera extraña con la rodilla.

Descorchada la botella, llegó el mejor momento del Frosinone, que obligó a comparecer a Sommer y se topó con el larguero antes del descanso, al que se marchó solo con 1 gol de desventaja.

Fue en la reanudación cuando, intentando hacer daño al Inter, el campeón aprovechó los espacios y desató el caos en el Benito Stirpe de Frosinone. Arnautovic finalizó una contra sobre la hora de partido,; Buchanan se animó desde fuera del área y encontró un golazo; Lautaro aprovehcó un balón suelto en el área para definir con la zurda; y Thuram sentenció en el 83 finalizando otra contra con una sutil vaselina.

El Inter volvió a celebrar que es el merecido campeón de la Serie A. Y lo demostró con la enésima exhibición de la temporada. Ningún equipo como los 'nerazzurri' ha sido tan superior a todos los equipos de la liga.

Por su parte, el Frosinone se queda décimo sexto a falta de 2 jornadas, con 32 puntos, a tan solo 2 del Udinese, primer equipo en descenso.

-- Ficha técnica:

0 - Frosinone: Cerofolini; Lirola (Harroui, m.71), Okoli (Monterisi, m.82), Bonifazi; Zortea, Mazzitelli (Gelli, m.38), Brescianini, Valeri; Soulè, Reinier (Kaio Jorge, m.71); Cheddira (Ibrahimovic, m.82).

5 - Inter: Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian (Cuadrado, m.46), Frattesi (Klaasen, m.64), Asllani, Barella, Dimarco; Arnautovic (Lautaro, m.64) y Thuram.

Goles: 0-1, m.19: Frattesi; 0-2, m.60: Arnautovi; 0-3, m.77: Buchanan; 0-4, m.80: Lautaro; 0-5, m.84: Thuram.

Árbitro: A. Giua.

Incidencias: encuentro correspondiente a la trigésimo sexta jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Benito Stirpe de Frosinone. EFE

tfc/apa