El presidente electo panameño se abre a dialogar con la empresa Minera Panamá solo si abandona el arbitraje

El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, ha afirmado que no se sentará a la mesa de negociaciones con Minera Panamá, subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), hasta que la empresa abandone los procedimientos de arbitraje para buscar una compensación por el cierre de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. "Para poder hablar de buena fe los arbitrajes se tienen que suspender", ha señalado durante una entrevista con el Programa Panamá en Directo en la que es su primera entrevista tras ganar las elecciones y en la que ha dejado claro que "cualquiera que sea la solución no pasa por otro contrato". Mulino ha explicado que la situación en la que está la mina actualmente representa un "riesgo muy grande para toda la biodiversidad". "La mina será abordada muy responsablemente y espero lo mismo de la contraparte porque no se olviden que el Gobierno es dueño de esa concesión", ha añadido. El polémico contrato de explotación que el Estado concedió a la empresa Minera Panamá --declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo el pasado mes de noviembre-- provocó una serie de protestas masivas en las calles del país debido a que la mina se encuentra en un área de especial importancia medioambiental. Un día más tarde de declarar inconstitucional el contrato, el predecesor de Mulino, Laurentino Cortizo, anunció el cierre de la mina tras meses de protestas. La empresa, responsable de su explotación, inició un proceso de arbitraje internacional en diciembre en la ciudad estadounidense de Miami. La polémica en torno a la concesión minera había llevado incluso Cortizo a proponer la celebración de una consulta ciudadana para zanjar el tema, una iniciativa que no surtió efecto y que fue rechazada por el Tribunal Electoral, que consideraba que "no se daban las condiciones" necesarias para sacar adelante la consulta en cuestión. Mulino, candidato de Realizando Metas y Alianza, ganó las elecciones presidenciales del pasado 5 de mayo con el 34,4 por ciento de los votos, muy por delante del siguiente más votado, el socialdemócrata Ricardo Lombana, del Movimiento Otro Camino (MOCA), que recabó un 25 por ciento de los apoyos.