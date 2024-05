Marina Ruiz confirma "por error" su ruptura con Omar Sánchez coincidiendo con la supuesta infidelidad a Anabel Pantoja

Desde este lunes, Omar Sánchez vuelve a estar en el foco de la polémica. El exmarido de Anabel Pantoja ha estado dejando estos días algunas pistas en sus publicaciones de Instagram que daban a entender que su relación con Marina Ruiz había finalizado, como por ejemplo una misteriosa frase en una historia de esta red social: "Nunca es un fracaso, siempre es una lección". Por si fuera poco, unas horas después subió una publicación en la que escribía: "En ocasiones, la vida separa a las personas para que se den cuenta de lo que significan la una para la otra". Y es que en las últimas semanas, la pareja había dejado de mostrar su día a día en redes y los rumores habían comenzado a crecer. A pesar de que la extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa no se había pronunciado hasta el momento, sí que había lanzado otras indirectas: "Va a ser ese momento en el que paras, analizas, reseteas y empiezas de cero. Esta semana sentirás como si empezara una nueva etapa de tu vida por completo. Por fin sales de esa racha oscura para dar la bienvenida a la luz y a la buena vibra. Esta Luna Nueva va a darte una lección y es la de elegirte a ti mismo por delante de los demás". Finalmente y tras un pequeño descuido, ha sido ella misma quien escribía en sus historias de Instagram "por error" - tal y como 'La cuernis' ha publicado en sus redes - una historia que supuestamente iría para sus mejores amigos pero que había compartido "accidentalmente" en su perfil: "Mejos necesito que me recomendéis destinos para una escapada. (Ya no estoy con Omar os lo digo por aquí porque aún no se ha hecho público) y cagada estoy de que salga a la luz de la que me van a dar pero bueno 0 Si pueden ser destinos con playa mejor que mejor". Un mensaje claro en el que confirma el fin de su relación con Omar. Una ruptura que coincide con los rumores de infidelidad por parte de David Rodríguez a Anabel Pantoja, que aseguran que el fisioterapeuta habría sido desleal a la sobrina de Isabel Pantoja con otra mujer. Unas especulaciones a las que la influencer todavía no ha contestado, optando por guardar silencio y refugiarse en 'VillaPanto' por el momento.