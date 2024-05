Venezuela expresa a Mulino su voluntad de "mantener una relación constructiva" con Panamá

Caracas, 6 may (EFE).- El Gobierno de Venezuela expresó este lunes al presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, su voluntad de "mantener una relación bilateral constructiva" una vez asuma el poder en el país centroamericano, el próximo 1 de julio.

A través de un comunicado, la Administración de Nicolás Maduro transmitió sus "buenos deseos" a Mulino y manifestó su "voluntad de mantener una relación bilateral constructiva en el marco del entendimiento, la convivencia pacífica y el respeto mutuo, como pueblos bolivarianos, siempre en beneficio" de ambas naciones.

Además, el Gobierno chavista felicitó al pueblo panameño por su "nueva demostración de vocación democrática" en unas elecciones en las que, con más del 90 % de los votos escrutados, Mulino obtuvo el 34,4 %, frente al 25 % del antisistema Ricardo Lombana, el 16 % del expresidente Martín Torrijos (2004-2009) y el 11,2 % alcanzado por Rómulo Roux, de Cambio Democrático (CD).

Mulino, de 64 años y quien aparecía a la cabeza de las pocas encuestas difundidas antes de las votaciones, fue designado a última hora por el Tribunal Electoral (TE) como candidato presidencial de la alianza ´Salvar Panamá´, conformada por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, en sustitución del inhabilitado expresidiente Ricardo Martinelli (2009-2014).

"No me animan confrontaciones de ningún tipo", dijo Mulino en su discurso del triunfo ante sus seguidores, a quienes aseveró que no es "títere de nadie", que nadie lo puso "a dedo" y que impulsará "un Gobierno pro empresa privada" pero sin olvidar a los más necesitados.

Panamá es uno de los países que han expresado su "preocupación" por la situación en Venezuela y que han llamado al país suramericano a que se celebren unas elecciones presidenciales "libres y transparentes" el próximo 28 de julio, en las que el mandatario Maduro buscará su segunda reelección. EFE

