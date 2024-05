John Swinney se hace con el liderazgo del SNP y sucederá a Humza Yousaf como ministro principal de Escocia

El Partido Nacional Escocés (SNP) ha nombrado este lunes a John Swinney como su nuevo líder y ministro principal escocés tras quedarse solo en la carrera por suceder a Humza Yousaf, quien dimitió del cargo a finales de abril tras la ruptura de la coalición de Gobierno con el Partido Verde. Swinney, quien ya ejerció como líder del SNP entre 2000 y 2004, se perfilaba como la opción mejor valorada en el seno de la formación y el domingo se confirmó que no tendría oposición en la carrera para suceder a Yousaf después de que Graeme McCormick, su único rival, anunciara su renuncia. El SNP se ahorra así un proceso de tres semanas de primarias y ha cerrado oficialmente el periodo de nominaciones este lunes con Swinney como único aspirante. Está previsto que el nuevo líder del SNP asuma el cargo como ministro principal de Escocia el martes, según recoge la BBC. Horas después de hacerse con el liderazgo del SNP, Swinney ha proclamado un discurso desde la Universidad de Glasgow en el que ha aseverado que planea "hacer el trabajo" y remar en favor de la independencia "con respeto y cortesía" para que Escocia se convierta en "nación independiente normal". En este sentido, ha prometido gobernar para todos los escoceses y no solo aquellos seguidores de su partido, y ha remarcado que "cada momento" de su etapa al frente del Gobierno estará encaminada a construir una Escocia independiente. Swinney ha recalcado que el apoyo a la independencia es el más alto desde 2014. Los escoceses ya dijeron 'no' en el referéndum de hace una década a la posibilidad de independizarse de Reino Unido, si bien ha sido el Brexit --el proceso por el cual Londres abandonó la Unión Europea-- lo que ha llevado a los independentistas escoceses a avanzar en sus planes para una segunda consulta. El nuevo ministro principal escocés ha situado el empleo, la cuestión climática y la protección de las personas más vulnerables como sus principales políticas a implementar; y se ha mostrado dispuesto a "persuadir" a los contrarios a la independencia a la causa secesionista. En este sentido, el líder de los conservadores escoceses, Douglas Ross, ha advertido de que las posturas "nacionalistas" de Swinney le impedirán centrarse en las principales necesidades del país. "El lema de su campaña fue 'Unirnos por la Independencia', no para mejorar el sistema de salud o el sistema educativo", ha lamentado. "John Swinney ha decidido que quiere unirse por la independencia porque, como nacionalista, quiere separar a Escocia del resto de Reino Unido y crear división", ha manifestado Ross ante Sky News, donde ha acusado al SNP de lastrar los servicios públicos durante sus 17 años en el gobierno. EL LEGADO DE HUMZA YOUSAF Por otro lado, Swinney ha ensalzado la labor de Yousaf el frente del Ejecutivo escocés durante poco más de un año, y ha puesto en valor su "liderazgo moral" en cuestiones de ámbito internacional, especialmente en lo relativo a la guerra en la Franja de Gaza. Así, ha abogado por seguir defendiendo lo "correcto". Asimismo, interrogado sobre la posibilidad de que Yousaf pueda ejercer algún papel en su gabinete, Swinney ha defendido que su predecesor todavía tiene una "contribución significativa" que hacer en la política escocesa, aunque no ha ahondado en detalles. El nuevo líder del SNP ha reconocido que pueda existir cierta controversia por el hecho de haber sido el único aspirante oficial al cargo, pero considera que es una muestra de que se ha abierto "un nuevo capítulo" en el partido, que ahora está más "unido" y comprometido con los escoceses. Swinney, de 60 años, ya fue líder del SNP entre el año 2000 y 2004, y más tarde ejerció como viceministro principal entre 2014 y 2023 en sucesivos gobiernos de Alex Salmond y Nicola Sturgeon. A lo largo de estos días ha defendido su compromiso por "unir al SNP y unir a Escocia por la independencia". El Partido Nacional Escocés es la principal formación del Parlamento --conocido como Holyrood-- pero depende de apoyos puntuales de otros partidos para sacar adelante cualquier ley después de que el Partido Verde rompiese la coalición de gobierno y provocara la dimisión de Yousaf.