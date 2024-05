El Vaticano pide a budistas y cristianos practicar la "reconciliación y la resiliencia" ante la violencia

El Dicasterio para el Diálogo Interreligioso ha enviado un mensaje a los budistas con motivo de la conmemoración del nacimiento de Buda (Vesak), en el que ha instado a budistas y cristianos a practicar la "reconciliación y la resiliencia" para combatir la "cultura de la violencia" de los tiempos modernos. "Como se enseña en los rituales y cultos de nuestras respectivas tradiciones religiosas, la reconciliación y la resiliencia son, por tanto, correctivos necesarios a una cultura de violencia que a menudo se justifica como respuesta lamentable pero necesaria a acciones militares o terroristas agresivas. La reconciliación y la resiliencia nos permiten perdonar y pedir perdón, amar y estar en paz con nosotros mismos y con los demás, incluso con quienes nos han hecho daño", señala el prefecto del Dicasterio, el cardenal español Miguel Ángel Ayuso Guixot. En la misiva, cita a Desmond Tutu, Buda y San Pablo VI y pide a cristianos y budistas que promuevan "la paz, la reconciliación y la resiliencia" que son "valores profundamente arraigados" en las respectivas tradiciones religiosas. El prefecto español recoge así el discurso de Pablo VI ante las Naciones Unidas el 4 de octubre de 1965 en el que condenó la destrucción causada por las guerras en todo el mundo y lamenta que continúe la "escalada de conflictos" en todo el mundo lo que exige, a su juicio, una atención renovada a la cuestión crítica de la paz y una reflexión más profunda sobre el papel de ambas religiones en la superación de los obstáculos a su crecimiento. Así, insta a budistas y cristianos a hacer lo posible para poner fin al odio y al deseo de venganza que conducen a la guerra y para curar las heridas que la guerra ha infligido a la humanidad y a la Tierra. "Si no se abordan adecuadamente las causas profundas de los conflictos y la violencia, el amanecer de una paz duradera es una ilusión, pues no puede haber paz y reconciliación sin equidad y justicia en la vida política, económica y cultural", añade. Ayuso Guixot también apunta que el perdón y la reconciliación no consisten en fingir que las cosas son diferentes de como son. "No se trata de darnos palmaditas en la espalda y hacer la vista gorda ante el mal. La verdadera reconciliación pone al descubierto el horror, el abuso, el dolor, la degradación, la verdad", destaca.